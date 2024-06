Samsung, il prossimo 10 luglio, terrà a Parigi il tanto atteso evento Unpacked. Durante quest’ultimo verranno ufficialmente annunciati i Galaxy Buds 3 Pro. Negli ultimi giorni, si è discusso molto della nuova serie di auricolari e ora emergono le prime indicazioni riguardo ai prezzi sul mercato europeo. Una schermata trapelata suggerisce il prezzo della versione Pro degli auricolari, proveniente da uno store online apparentemente italiano, il cui nome però non viene menzionato.

Va inoltre considerato che si tratta di un rivenditore, quindi il prezzo di 313euro potrebbe non corrispondere esattamente a quello ufficiale di listino. Se tale prezzo fosse confermato, i Galaxy Buds 3 Pro costerebbero quasi 100euro in più rispetto al modello precedente. Quest’ultimo, infatti, era stato proposto a 229euro. È importante considerare tale informazione come un rumor, in attesa di dettagli più precisi da parte dell’azienda sudcoreana.

Nuovi prodotti Galaxy in arrivo sul mercato

Per quanto riguarda le specifiche attese, i Buds 3 Pro dovrebbero includere la cancellazione attiva del rumore (ANC), audio a 24-bit 96kHz, 360Audio e EQ adattivo. La certificazione IP57 garantirebbe resistenza alla polvere e all’acqua. Mentre la connessione Bluetooth 5.4 offrirebbe una connettività avanzata. La funzione “SmartThings Find” aiuterebbe a ritrovare gli auricolari in caso di smarrimento.

Le varianti Pro dovrebbero anche includere driver a 2 vie, Blade Lights e suono ambientale. L’autonomia prevista sarebbe fino a 6 ore con ANC spento e 5ore con ANC attivo. Mentre la versione Pro dovrebbe raggiungere rispettivamente 7 e 6ore.

Oltre ai Galaxy Buds 3 Pro, lo stesso negozio online ha inserito nel catalogo i Galaxy Watch7 e Watch Ultra. Il primo, nella versione “small” ha il prezzo di 313,49 euro, mentre in quella “large” di 344,99euro. Il Galaxy Watch Ultra LTE, invece, viene presentato ad un costo di 688,99euro. Il prezzo di quest’ultimo dispositivo è coerente con le indiscrezioni precedenti, secondo cui lo smartwatch di punta verrà proposto negli Stati Uniti a circa 700dollari.

Durante l’evento Unpacked, Samsung non si limiterà a presentare solo auricolari e smartwatch. Verranno infatti svelate anche le nuove generazioni di Galaxy Z Fold e ZFlip, insieme all’inedito Ring.