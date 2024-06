Google ha annunciato il ritorno dei profili pubblici come parte di una nuova funzionalità di recensione. Questa mossa segna un ritorno agli inizi del social networking per il gigante di Mountain View. Il quale si pone l’intento di facilitare una maggiore interazione e feedback tra gli utilizzatori della piattaforma. Dopo la chiusura di Google+ alcuni anni fa, i nuovi profili saranno ora necessari per lasciare recensioni su film, libri, videogiochi e album attraverso la ricerca.

Questa decisione riflette l’impegno di Google nel migliorare l’esperienza degli utenti attraverso una maggiore personalizzazione e interazione sociale. I profili pubblici consentiranno infatti di condividere le proprie opinioni e esperienze in modo più strutturato e visibile. Promuovendo un ambiente di discussione e valutazione più trasparente. Per creare un account del genere, bisognerà fornire almeno il loro nome e una foto. Così da rendere il contributo più autentico e riconoscibile.

Google +: impatto sull’ecosistema digitale e nuove opportunità

Con il reintegro dei profili pubblici, Google mira anche a rivitalizzare la sua presenza nel settore delle recensioni online. Spesso fondamentale per le decisioni di acquisto e le valutazioni di prodotti e servizi. Questa funzionalità permetterà alle persone online di esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e dettagliato. Ma anche di accedere a un archivio personale delle proprie recensioni su profile.google.com. Questo renderà più semplice per gli utenti gestire e condividere le loro esperienze passate. Fornendo un punto di riferimento per altri consumatori in cerca di feedback genuini.

Tutto ciò potrebbe poi contribuire a rafforzare ulteriormente l’ecosistema digitale di Google. Stimolando una maggiore partecipazione e interazione tra gli utenti e promuovendo una cultura di feedback costruttivo e informato. Con la possibilità di lasciare recensioni su una vasta tipologia di contenuti, il motore di ricerca si posiziona nuovamente come una piattaforma influente nel mondo delle valutazioni online. Questo passo potrebbe anche incentivarne altre a esplorare modelli simili. Aumentando la concorrenza e, potenzialmente, migliorando la qualità complessiva delle recensioni disponibili.