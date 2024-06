Nel mondo sempre più competitivo della telefonia mobile italiana, l’operatore virtuale 1Mobile, di recente, ha festeggiato un importante traguardo. Ovvero il suo 17º anniversario dal debutto sul mercato nazionale. Fondato inizialmente con il nome Carrefour UNOMobile nel 2007 in collaborazione con Carrefour, 1Mobile ha fatto il suo ingresso come uno dei primi MVNO (Mobile Virtual Network Operator) in Italia. In che modo? Utilizzando l’infrastruttura di rete di Vodafone. Nel corso degli anni, il gestore è però riuscito a distinguersi per la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato. Ma anche per la sua crescita indipendente a partire dal 2012. Quando ha preso la decisione strategica di proseguire come marchio autonomo.

Innovazioni e futuro: dal 5G alle EcoSIM, 1Mobile continua a stupire

Durante il suo percorso di crescita, 1Mobile ha costantemente ampliato la propria serie di servizi e offerte. Tutte destinate a rispondere alle crescenti richieste dei consumatori italiani. Inizialmente focalizzato sulla comunità straniera residente in Italia, l’operatore ha successivamente esteso la sua clientela. Concentrandosi su proposte competitive di minuti, SMS e dati per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di utenti. Una delle pietre miliari più rilevanti è stata l’introduzione della tecnologia 4G LTE nel 2018. La quale ha notevolmente migliorato l’esperienza di navigazione. Consentendo velocità fino a 60Mbps in download e 30Mbps in upload.

Nel corso dell’ultimo anno, oneMobile ha dimostrato, ancora una volta, il suo impegno per l’innovazione. Tra le novità più rilevanti, spicca il lancio della tecnologia 5G nel marzo 2024. La quale ha contribuito a rendere l’ operatore uno dei primi MVNO in Italia a offrire l’ accesso alla rete 5G di Vodafone. Questo passo avanti ha così migliorato significativamente le prestazioni di connessione. Oltre che ad aver contribuito a consolidare la posizione del marchio come gestore all’avanguardia nella trasmissione dati ad alta velocità. Oltre alle tecnologie di rete avanzate, 1Mobile ha introdotto le EcoSIM. Una soluzione innovativa che mira a ridurre l’impatto ambientale attraverso l’ uso di materiale riciclato.