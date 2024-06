L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo e senza alcun dubbio WhatsApp, l’applicazione gode di grande popolarità in tutto il mondo grazie alla propria facilità e immediatezza d’uso, caratteristiche che l’hanno resa senza alcun dubbio l’app preferita di tutti gli utenti dal momento che consente di restare connessi con i nostri contatti con estrema facilità.

Il merito di questo traguardo è senza alcun dubbio del team di sviluppo dell’applicazione dal momento che lavora senza sosta, notte e giorno per rendere l’applicazione sempre al passo con i tempi con aggiornamenti costanti e ricchi di nuove funzionalità in grado di mantenere elevato il tasso di gradimento.

Tantissime funzionalità sono state aggiunte nel corso della durata di vita dell’applicazione, alcune molto amate, come ad esempio la possibilità di ascoltare gli audio a velocità variabile o quella di inviare foto e video in alta risoluzione.

Ora di default

Proprio di quest’ultima funzionalità vi parleremo oggi, sembra infatti che WhatsApp abbia deciso di introdurre un nuovo aggiornamento per migliorare la funzionalità inerente l’invio di foto e video in HD, fino a questo momento, infatti, per inviare questa tipologia di contenuto era necessario cliccare su un apposita spunta presente in alto rispetto al contenuto prescelto ora però si potrà addirittura selezionare questa modalità come impostazione predefinita, di conseguenza non servirà più scegliere l’apposita voce, ma vi basterà selezionare all’interno del menu apposito la qualità di invio dei vostri contenuti che resterà così fissata in HD.

Per farlo vi basterà recarvi nelle impostazioni e cercare il menu apposito, ovviamente si tratta di una funzionalità ancora in beta che deve arrivare per tutti gli utenti, ma che piano piano sicuramente verrà distribuita a livello globale per consentire a tutti quanti di usufruire di questa potenzialità, si tratta senza alcun dubbio di una sottigliezza, ma che potrebbe sicuramente rendere l’utilizzo dell’applicazione più fluido e appagante.