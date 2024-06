iRobot è il marchio più conosciuto al mondo per quanto riguarda i robot aspirapolvere, per questo motivo vedere uno sconto applicato direttamente su Amazon rappresenta la perfetta occasione da non lasciarsi sfuggire.

Il modello attualmente in promozione è l’iRobot Roomba 697, un dispositivo abbastanza standardizzato, infatti ha forma circolare, dimensioni relativamente ridotte, con uno spessore più basso del normale, essendo comunque perfettamente in grado di insinuarsi sotto i tavolini o i mobili bassi, data l’assenza della fantomatica torretta LiDAR.

Robot aspirapolvere iRobot: ottimi sconti solo oggi su Amazon

iRobot Roomba 697 è un piccolo robot aspirapolvere che originariamente era stato messo sul mercato con un prezzo di vendita decisamente elevato: 400 euro circa. Data la disponibilità da ormai diversi mesi, ecco che la spesa finale da sostenere è stata fortemente ridotta, fino a raggiungere il valore di 197,64 euro, con un risparmio del 37% sul valore di listino. Collegatevi qui per l’acquisto.

Il sistema di controllo si affida ciecamente all’applicazione mobile, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android, con prestazioni elevate e pulizia a stadi con funzione di Dirt Detect, per riuscire ad individuare in maniera corretta il livello di sporco, riuscendo così a regolare la potenza di aspirazione di conseguenza. Non manca all’appello il collegamento con l’assistente vocale, funzionalità essenziale per controllare il prodotto semplicemente con la propria voce, mentre l’integrazione con la smart home permette a tutti gli effetti di rendere il robot aspirapolvere davvero parte integrante.

Nella parte inferiore troviamo una sola spazzola laterale, che viene utilizzata per pulire alla perfezione i vari bordi, con una relativamente piccola spazzola centrale, la quale si trova esattamente tra le due ruote motrici di ottima qualità ed in grado di superare anche piccoli gradini.