Il gaming su iPhone: Antstream, la nuova frontiera dello streaming

Con l’aggiornamento ad iOS 17.4 rilasciato in Europa, l’App Store di Apple ha aperto le porte a una nuova epoca per gli appassionati di videogiochi su iPhone. Si parla infatti dell’ inizio dell’era dello streaming. Tuttavia, solo oggi, è stato annunciato ufficialmente il debutto di Antstream. La prima applicazione dedicata allo streaming di giochi per iOS. Il suo arrivo, previsto per il 27 giugno, segna un passo importante nel mondo del gaming mobile.

Antstream non è semplicemente un’altra piattaforma di giochi per iPhone. Ma un servizio dedicato al retrogaming in streaming che offre agli utenti accesso a oltre 1.300 titoli provenienti da console storiche. Tra cui Atari, Commodore 64, e DOS, tra molti altri. Ciò significa che i giocatori potranno rivivere i classici del passato direttamente sul loro smartphone. Senza la necessità di scaricare alcun file grazie alla gestione completa in cloud dei giochi.

Antstream: il futuro del gaming mobile con iOS

Il punto di forza di Antstream risiede nella sua vasta biblioteca di giochi arcade e console. Essa include anche titoli da PS1, SNES, NES, SEGA Genesis e Game Boy. Ma, è importante notare che l’attenzione principale del servizio è rivolta ai giochi retro e alle console Amiga. l

Lasciando sperare in un futuro ampliamento della libreria con licenze più recenti e titoli di prestigio. Per usufruire di Antstream, gli interessati potranno sottoscrivere un abbonamento mensile di circa 5€ o annuale di 39€.

L’arrivo di Antstream su App Store rappresenta non solo una conquista tecnologica ma anche un cambio di paradigma nel modo in cui i giocatori interagiscono con i loro dispositivi mobili. La possibilità di giocare a videogiochi storici senza dover occupare spazio di archiviazione sui propri cellulari è un vantaggio rilevante. In quanto rende il gaming immediatamente accessibile senza complicazioni.

Questo lancio pone la piattaforma come pioniere nel campo dello streaming di giochi su iOS. Oltre ad aprire la strada a un futuro in cui il mobile gaming potrebbe abbracciare sempre più i titoli retrò e moderni. Offrendo esperienze di gioco ricche e variegate direttamente dal cloud. Con l’entusiasmo generato intorno a questa novità, è probabile che altri sviluppatori seguano tale esempio. Contribuendo così a espandere ulteriormente l’ecosistema di gaming mobile.