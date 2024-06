Ray-Ban Meta: ecco l’ultimo aggiornamento

Una piccola grande rivoluzione del mondo dell’informatica smart è stata costituita senza alcun dubbio dall’introduzione da parte della collaborazione tra Ray-Ban e Meta degli occhiali smart omonimi alle due aziende, occhiali arrivati dapprima in svariati prototipi e solo successivamente in un modello definitivo e commercializzabile.

Ovviamente, trattandosi di occhiali smart come tutti i dispositivi di questo genere al loro interno hanno un firmware che gode gli aggiornamenti periodici da parte della casa produttrice, in questo caso parliamo di un nuovo aggiornamento arrivato da poco che porta così il firmware alla versione 6.0 che introduce interessanti novità dal punto di vista software con nuove funzionalità.

Video più lunghi e musica

La nuova versione del film finalmente consente di registrare tramite le videocamere integrate all’interno degli occhiali dei video più lunghi rispetto alla versione precedente, il tutto viene infatti esteso da un minuto a tre minuti, un miglioramento decisamente non indifferente che sicuramente sarà gradito a tantissimi utenti, ma non è finita qui.

D’ora in avanti infatti sarà possibile tramite l’applicazione Amazon Music ascoltare la musica senza nessun tipo di problema, per farlo sarà sufficiente effettuare una pressione sull’asta degli occhiali oppure utilizzare i comandi vocali per ascoltare il brano desiderato.

Come ultima novità, abbiamo la possibilità di utilizzare l’applicazione Calm, quest’ultima ci consentirà di usufruire di sedute di yoga per rilassarci.

L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione tramite applicazione per iOS, per quanto riguarda Android ancora non è arrivato nulla, ma probabilmente quest’ultimo non tarderà ad arrivare nei prossimi giorni.

Ricordiamo che gli occhiali Ray-Ban Meta sono attualmente disponibili ad un prezzo che oscilla intorno ai 300 €, si tratta di occhiali smart che consentono di usufruire di svariate funzioni senza rinunciare al comfort dei classici occhiali da sole Ray-Ban, ovviamente si tratta di un prodotto di nicchia per coloro che non vogliono privarsi di nessun accessorio possibile.