I gruppi WhatsApp sono uno strumento molto utile per gli utenti. Da quando l’app di Meta ha rilasciato questa famosa funzione sono stati creati miliardi di gruppi in tutto il mondo.

Alcuni di questi gruppi sono veramente molto utili per gli utenti poiché permettono lo scambio di informazioni e di contenuti multimediali direttamente in una sola chat, senza dover condividere singolarmente con ogni utente tutti i dettagli. Altri, invece, soprattutto quelli creati per degli eventi passeggeri, sono gruppi che dopo un certo tempo Non hanno più ragione di esistere e spesso creano fastidi agli utenti che intendono abbandonarli.

Purtroppo se si abbandona un gruppo su WhatsApp arriva la notifica nella chat e spesso gli utenti non escono dal gruppo proprio per non far notare alle altre persone presenti.

Al giorno d’oggi non esiste un modo per abbandonare un gruppo di WhatsApp in modo anonimo, tuttavia esistono dei trucchi che possono essere messi in atto per lasciare le chat senza farsi notare.

WhatsApp: come lasciare i gruppi in modo anonimo

Il trucco più semplice per non essere più disturbato dalle notifiche di uno specifico gruppo su WhatsApp è sicuramente quello di disattivare le notifiche per sempre. In questo modo le notifiche che arriveranno da quel gruppo non potranno più disturbarti, e inoltre archiviando la chat potrai ulteriormente nascondere la conversazione.

Seppur questo metodo aiuti a non essere più disturbato dalle notifiche non ti permette di abbandonare il gruppo. Per farlo bisognerà ricorrere a ulteriori trucchetti.

Un trucco che si può utilizzare è quello di cambiare temporaneamente il nome e la foto profilo del tuo account in modo tale che non appaia il tuo vero nome una volta che abbandonerà il gruppo. Il limite di questo metodo è che funziona soltanto con gli utenti che non hanno salvato il tuo contatto.

Infine, un’altra accortezza che si può avere è quella di tentare di abbandonare il gruppo mentre gli altri utenti sono impegnati in fitte conversazioni, in modo tale che la notifica del tuo abbandono passi inosservata tra le decine di messaggi inviati.