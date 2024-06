Numerosi utenti con un Pixel Watch 2, dopo l’aggiornamento di giugno, stanno riscontrando gravi problemi di consumo per la batteria. Tale fenomeno, noto come “battery drain“, sembra manifestarsi non solo durante la registrazione degli allenamenti, ma anche durante le ore notturne in modalità stand–by. Ciò sta causando una riduzione eccessiva della carica dei dispositivi. Non è ancora nota la possibile causa dei malfunzionamenti. A tal proposito, infatti, Google non ha ancora rilasciato informazioni riguardo la situazione. Dunque, non è chiaro se l’azienda stia lavorando ad una soluzione definitiva.

Cosa causa i problemi di autonomia del Pixel Watch 2?

Una delle principali novità introdotte con l’aggiornamento di giugno è la funzione di Rilevamento incidenti (Car Crash Detection), disponibile esclusivamente per il Watch2. Si ipotizza che sia suddetta funzione ad avere un impatto negativo sull’autonomia del dispositivo. Interessante notare che i possessori del primo Pixel Watch, non interessati dalla nuova funzionalità di Rilevamento incidenti, non sembrano riscontrare lo stesso problema di battery drain. Alcune segnalazioni suggeriscono che disattivare il Rilevamento incidenti sul Pixel Watch 2 possa portare a un miglioramento, seppur temporaneo, dell’autonomia. Ciò suggerisce che potrebbe esserci una correlazione tra la nuova funzione e il consumo eccessivo della batteria.

Dunque, gli utenti con un Pixel Watch 2 che notano una riduzione significativa dell’autonomia, in assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Google, possono provare a disattivare il Rilevamento incidenti. Ciò potrebbe essere una soluzione temporanea in attesa di un intervento da parte dell’azienda di Mountain View. Altri tentativi comprendono il riavvio dell’orologio, che talvolta può risolvere problemi temporanei. Oppure, come soluzione più drastica, è previsto il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Quest’ultima opzione costringe a riconfigurare lo smartwatch da zero. Si tratta di un processo che può risultare piuttosto laborioso.

Se non si è ancora installato l’aggiornamento di giugno, potrebbe essere prudente aspettare ulteriori sviluppi. In questo modo, è possibile evitare di incorrere nei problemi di battery drain segnalati.