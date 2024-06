Lo scorso 22 giugno, ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone Italia, celebra il suo sesto anniversario dal debutto sul mercato di telefonia italiano. Quest’ultimo anno ha segnato importanti novità, tra cui il lancio del 5G e delle eSIM, sottolineando il continuo impegno dell’azienda nel migliorare l’esperienza utente. In poco tempo, ho. Mobile ha acquisito una solida base di clienti. A fine dicembre 2023, secondo i dati finanziari di Vodafone, contava circa 3,2milioni di utenze mobile, confermando una crescita costante. Operando su rete Vodafone in 2G, 4G (fino a 60 Mbps) e dal 8maggio anche in 5G, ho. Mobile si dedica esclusivamente al mercato consumer ricaricabile.

Le novità di ho. Mobile in arrivo per tutti gli tenti

Sono diversi gli aggiornamenti introdotti dall’operatore virtuale. Tra questi, ci sono la possibilità di personalizzare il proprio numero di telefono e il citato servizio 5G. Inoltre, ho. Mobile ha lanciato l’opzione per il Roaming Extra UE, ho.Giramondo, che consente di navigare e comunicare fuori dall’Unione Europea a un costo fisso giornaliero.

A settembre 2023, l’operatore ha modificato il servizio Riparti, estendendolo alle offerte con più di 100Giga, con un costo aggiuntivo per l’anticipazione del rinnovo. Nel novembre 2023, ho. Mobile ha introdotto il controllo parentale gratuito F-Secure Total, disponibile per tutti i clienti minorenni e maggiorenni che lo richiedessero, in conformità con le nuove norme AGCOM.

Un’altra svolta significativa è avvenuta con l’annuncio dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom per 8miliardi di euro, con l’obiettivo di integrarla con Fastweb. Tale operazione, che include anche VEI (Vodafone Enabler Italia) e quindi ho. Mobile, è prevista per il primo trimestre del 2025, ma non è ancora chiaro come influenzerà il futuro del brand.

Infine, l’introduzione delle eSIM segna un altro passo avanti. I nuovi utenti possono scegliere tra SIM fisica o una digitale. I già clienti possono passare alla eSIM tramite l’app ho. Mobile, al costo di 9,99euro.