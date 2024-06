Il Pixel Watch 3 XL potrebbe rappresentare una svolta significativa nella linea di smartwatch “Made by Google“. I dispositivi potrebbero, infatti, risolvere una delle critiche più frequenti: l’eccessiva presenza di cornici. Storicamente, gli smartwatch di Google hanno sofferto di un rapporto sfavorevole tra la superficie dello schermo utilizzabile e l’intera area del quadrante. I recenti render emersi online lasciano intravedere miglioramenti promettenti per almeno uno dei due modelli in arrivo.

I primi dettagli emersi sui Google Pixel Watch 3 XL

I render sono stati pubblicati dal noto leaker OnLeaks su X e suggeriscono un cambiamento importante. Sebbene le immagini non siano del tutto esplicative, un utente ha sottolineato che il modello più grande dei due avrà un rapporto schermo/scocca decisamente più favorevole. Il Pixel Watch 3 standard, invece, manterrà ancora una superficie di visualizzazione ridotta, risultando simile al modello precedente, con l’aggiunta di un leggero incremento nello spessore. Tale aumento sembra dovuto a una batteria leggermente più grande, 307 mAh rispetto ai 304 mAh del modello precedente, un incremento che però non sembra giustificare completamente il maggiore spessore.

Fino ad ora, l’azienda di Mountain View si è concentrata su un solo modello di smartwatch per generazione sotto il marchio principale, tralasciando l’universo Fitbit che segue un percorso diverso. Quest’anno, per la prima volta, dovrebbe fare il suo debutto una variante XL. Il design generale rimarrà sostanzialmente invariato. Il display, invece, passerà da 1,2pollici a 1,45pollici. Sarà quindi accompagnato da un leggero incremento nello spessore complessivo. Le dimensioni della cassa del modello XL saranno di 45 x 45 x 13,89mm.

I render mostrano il Pixel Watch 3 con un cinturino nero e il 3 XL con uno bianco. Al momento del lancio dovrebbero essere disponibili ulteriori opzioni. È importante notare che i cinturini non saranno intercambiabili tra i due modelli. Quelli del 3XL saranno, infatti, leggermente più grandi. Nonostante ciò, sembra che Google abbia aggiornato o modificato il meccanismo di aggancio alla cassa. Ciò fa sperare che almeno il Pixel Watch 3 possa accettare i cinturini del Watch2.