Android: l'elenco di app e giochi a pagamento GRATIS sul Play Store

Anche oggi gli utenti Android hanno trovato una miniera di titoli a pagamento da scaricare gratis sullo smartphone. Tutto è presente all’interno del Play Store di Google, il celebre negozio di applicazioni e giochi a pagamento e gratis.

Nel prossimo paragrafo potete trovare infatti una lista ben definita con tutti i titoli disponibili da portare a casa senza pagare. Questa promozione arriva per gli utenti Android ormai con cadenza giornaliera, anche se dare uno sguardo a una volta a settimana è più costruttivo. C’è infatti un costante ricambio di titoli che potrebbe condurre anche i più restii a trovare quello che gli serve.

Play Store: questi sono tutti i titoli gratis per gli utenti Android tra applicazioni e giochi

Questi titoli che trovate in basso fanno parte di una lista ben stabilita. Abbiamo raccolto alcuni dei migliori contenuti che solo per oggi sul Play Store di Google risultano gratis e che probabilmente già da domani torneranno a pagamento. Con questo vogliamo indicarvi che bisogna fare quanto prima possibile a scaricarli per non restare con un pugno di mosche.

Per poter procedere al download non serve fare altro che scegliere il titolo nell’elenco in basso e poi cliccare su di esso. È proprio in questo modo che si verrà reindirizzati al Play Store di Google, dove con il tasto dedicato si potrà procedere a scaricare l’applicazione o il gioco scelto. Adesso la scelta sta a voi, date un’occhiata alla lista: