Iliad amplia la sua offerta introducendo la vendita di iPhone ricondizionati direttamente sul suo sito ufficiale. Si tratta di un passo importante per la promozione di dispositivi Apple rigenerati. Quest’ultimi sono sia ecologici che maggiormente accessibili per i consumatori.

Iliad si impegna ad offrire ai suoi clienti smartphone ricondizionati paragonabili ai nuovi. Ciò vale sia per le condizioni estetiche che per le funzionalità dei dispositivi. Dunque, ogni iPhone disponibile sulla sezione dedicata agli “Smartphone rigenerati” è stato attentamente selezionato, aggiornato, pulito e testato. In questo modo Iliad garantisce la massima qualità. Inoltre, quando necessario i dispositivi sono stati riparati per assicurare che siano in perfette condizioni di funzionamento.

Iliad vende iPhone rigenerati

La decisione dell’operatore di avvicinarsi al mercato dei dispositivi ricondizionati è motivata dalla crescente domanda da parte dei consumatori. E non solo. A contribuire c’è anche la consapevolezza dell’importanza della sostenibilità. Un iPhone rigenerato non solo offre un prezzo più conveniente, ma supporta anche la riduzione dell’impatto associato alla produzione di nuovi dispositivi. Tale scelta, inoltre, riflette una tendenza più ampia tra i consumatori. Secondo una ricerca recente di Doxa, il 74% degli italiani preferisce prodotti rigenerati.

Attualmente, sul sito ufficiale di Iliad sono disponibili diversi modelli di iPhone rigenerati. Ognuno presenta specifiche diverse per assecondare le esigenze dei diversi utenti. Tra le opzioni c’è, ad esempio, un iPhone 13 Pro con 256GB di memoria per 679euro. O anche un iPhoneSE 2020 con 128GB a soli 179euro. I dispositivi in vendita sono coperti da garanzia per 12mesi. In questo modo Iliad si impegna a proteggere i compratori. Nello specifico, la tutela riguarda la possibilità che si presentino dei difetti al momento della vendita.

Tale opzione offre agli utenti un’occasione unica per accedere ai dispositivi Apple a un costo più accessibile con una soluzione sostenibile. I dispositivi ricondizionati non solo presentano un ciclo di vita più esteso, ma riduce anche la necessità di estrazione di nuove risorse. In questo modo diminuisce anche l’impatto ambientale associato alla produzione di nuovi congegni.