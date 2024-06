Uno dei device più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Galaxy Z Fold 6, il pieghevole “phablet” di Samsung infatti insieme a Flip 6 costituisce l’elite di questa categoria ed è molto amata dalla community, come ovvio che sia prima del suo arrivo le voci di corridoio non si sprecano ed anzi arrivano senza sosta ad aggiungere nuovi dettagli su come sarà il pieghevole in arrivo.

Già in passato alcune voci di corridoio avevano confermato il miglioramento del processore montato a bordo e l’arrivo della One UI nella sua ultima versione dunque che anche la Galaxy AI.

Ora alcune interessanti novità ci arrivano direttamente dal leaker Thinborne su X, il quale non fa altro che confermare le precedenti indiscrezioni sul possibile approdo di un display più squadrato che sacrifica un po’ di ergonomia in favore di un design più gradevole e che garantisce una migliore chiusura.

La custodia

Il leaker ha pubblicato l’immagine di una custodia che mostra in anteprima alcuni dettagli sulle forme del display che come anticipato da altre voci, avrà un form factor più tozzo, ovvero meno alto ma più largo, evidentemente il design di Fold 5 non aveva convinto a pieno, ciononostante in termini di dimensioni non dovremmo discostarci molto dal modello precedente.

Alcune voci passate suggerirono l’arrivo anche di un modello ultra con specifiche più avanzate, a quanto pare però così non sarà, almeno per il mercato europeo, il quale vedrà Fold 6 rinnovato sotto vari aspetti ma non rivoluzionato, probabilmente dovremo attendere Fold 7 per quel tipo di cambiamento, che potrà godere dei nuovi processori in arrivo sul mercato questo autunno, comunque Fold 6 dovrebbe integrare una scocca in titanio, più sottile e leggera, ciononostante per le conferme dovremo attendere autunno quando il modello verrà presentato al mondo intero e ribatterà colpo su colpo alle proposte concorrenti come i Mix Flip di Xiaomi.