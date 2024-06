Vodafone: annunciati aumenti di prezzo su alcune offerte

La sottoscrizione di alcune offerte mobili presuppone che in un periodo più o meno lontano possano esserci anche dei rincari. Questa scelta riguarda alcuni gestori in particolare, tra i quali figura anche casa Vodafone, che da sempre infatti è solita aumentare in corso d’opera i prezzi delle sue offerte, sia sul piano mobile che sul piano fisso.

Anche questa volta infatti Vodafone Italia ha annunciato delle rimodulazioni contrattuali che andranno a coinvolgere diverse offerte di rete fissa per i clienti privati. Più precisamente a partire dal prossimo 1 agosto 2024 il costo di alcune soluzioni domestiche aumenterà di 3,99 € mensili. Proprio dal 20 giugno il colosso anglosassone ha cominciato a spedire i messaggi informativi per gli utenti o inoltrando una comunicazione in fattura.

Vodafone: aumentano i prezzi di alcune offerte fisse, ecco i dettagli

Il celebre gestore leader in Italia e in Europa, ha cominciato a diffondere la sua informativa in merito a questa rimodulazione. Il tutto è arrivato mediante la pagina “Vodafone Informa” presente proprio sul sito ufficiale, all’interno della sezione dedicata alle “Modifiche Contrattuali e Aggiornamenti“.

Come quelle viste in passato, anche questa rimodulazione va a posizionarsi in un contesto di modifiche recenti ed annunciate da Vodafone Italia. L’azienda rivela di averle applicate con lo scopo di continuare a investire sulla rete rispondendo al meglio alle nuove esigenze di traffico.

A tutti i clienti arriverà una comunicazione all’interno della fattura dove sarà specificata anche la data entro cui sarà possibile recedere. Da ricordare infatti che i clienti possono esercitare il diritto di recesso, magari richiedendo il passaggio ad un altro operatore senza pagare alcun costo aggiuntivo. Per poter esercitare il proprio diritto di recesso ci sono diversi canali disponibili, tra cui la sezione sul sito ufficiale o magari i negozi Vodafone. Potrebbe trattarsi di un vero polverone, il quale si alzerà inevitabilmente nei prossimi giorni all’arrivo della comunicazione.