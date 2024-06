La casa automobilistica Skoda sta procedendo con il rinnovamento e l’ampliamento della gamma che riguarda le sue auto elettriche. Ultimamente tutte le case automobilistiche si stanno orientando per lo sviluppo dell’elettrico, per questo scoda ha preso questa iniziativa. In autunno sappiamo che debutterà il suo nuovo SUV elettrico Elroq, mentre nel 2025 ci sarà un restyling della Enyaq. Analizzando proprio la versione del SUV elettrico lanciato nel 2020, alcuni muletti del facelift sono stati individuati durante i test sulle strade delle Alpi. Nel video di CarSpyMedia vediamo in azione i muletti sia del SUV Coupè che della nuova Enyaq.

Ecco le caratteristiche della nuova vettura di Skoda

Intanto è stato fatto un nuovo frontale, le immagini permettono di notare che il camuffamento è indirizzato all’anteriore e al posteriore, le principali aeree dove Skoda metterà i nuovi cambiamenti delle vetture. Comunque le novità che interessano Skoda non sembrano essere molte. Notiamo comunque dalle vetture protagoniste del video spia adottino una presa d’aria nella parte inferiore maggiorata e un nuovo paraurti. Comunque le novità principali interessano il frontale ridisegnato. Comunque visto che il debutto è previsto per il 2025 le novità mostrate non potrebbero essere le sole. I render ci hanno mostrato la nuova Enyaq e il suo nuovo linguaggio di design che fu presentato sulla Vision 7S per la prima volta, e Skoda lo chiama “modern solid”.

Nella parte posteriore troviamo degli attesi ritocchi al paraurti e un aggiornamento del design dei gruppi ottici. Inoltre nel nuovo restyling sono previsti nuovi colori per la carrozzerie e cerchi in lega con un design modernizzato. Non possiamo vedere l’abitacolo per adesso, ma siccome si tratta di un restyling non ci dovrebbero essere grandi novità. E’ prevista, comunque, l’introduzione a nuovi rivestimenti ed è probabile che la casa produttrice aggiorni il sistema infotainment e ritocchi la plancia. Comunque non ci sono novità, per adesso, riguardo la meccanica della Skoda Enyaq, non ci resta che aspettare.