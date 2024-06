Trascorrere i nostri viaggi in compagnia di un prodotto inusuale e molto ben fatto è stato un piacere. Ad oggi il Timekettle M3, il nuovo traduttore istantaneo wireless, è quello che in molti definirebbero una vera e propria rivoluzione per quanto concerne la traduzione linguistica. Questo dispositivo diventa infatti indispensabile per tutti coloro che amano girare il mondo senza porsi alcun limite.

Il traduttore in questione è composto di due auricolari e non si limita a tradurre solo i discorsi ma offre anche l’opportunità di effettuare delle telefonate così come di ascoltare la musica, il tutto con una qualità audio davvero incredibile. Gli utenti che lo acquistano ovviamente per la traduzione troveranno molto interessante la sua principale funzionalità, che comprende appunto l’opportunità di tradurre ben 40 lingue differenti e 93 accenti.

Tra queste ci sono cinese, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, ebraico, ungherese, indonesiano, italiano, e molte altre. Queste caratteristiche rendono quindi il Timekettle M3 a nostro avviso uno strumento versatile al 100% ma soprattutto adatto a tutte le tipologie di situazioni.

La traduzione è naturale ed istantanea: il traduttore di Timekettle è ottimo

Tra gli aspetti più interessanti che ci hanno colpito durante l’utilizzo di questo traduttore Timekettle M3 c’è sicuramente la sua tecnologia. Questa consente di interpretare le parole esclamate da chiunque vi si trovi davanti in maniera naturale. Se si fa un paragone con i traduttori automatici tradizionali di cui tante persone hanno avuto già esperienza, siamo su un altro pianeta.

In quel caso, quando si parla, bisogna inserire delle pause nel discorso rendendolo così troppo frammentato e soprattutto innaturale. Con il Timekettle M3 si può parlare liberamente senza mai fermarsi e senza aggiungere pause inutili tra le varie frasi. Questi auricolari infatti sono in grado di raccogliere ogni frase logica all’interno del discorso e di segmentarla automaticamente.

Questo garantisce dunque una conversazione estremamente naturale e fluida, consentendo quindi di interagire in maniera spontanea ed autentica. Tutto ciò ovviamente ha valenza sia nel caso in cui si stia facendo una nuova amicizia in territorio straniero o discutendo di lavoro. Non manca la cancellazione del rumore attiva ad alta precisione. Si riesce a sopprimere senza problemi rumori fino a 30 dB.

Le modalità di utilizzo

Se vi state chiedendo perché ci sono due auricolari, il discorso è davvero molto semplice. Il primo auricolare bisogna tenerlo nel proprio orecchio, mentre il secondo bisogna darlo alla persona straniera con cui si interloquisce. Sarà proprio in questo modo che si potrà stabilire un dialogo perfetto, come se si parlasse la stessa lingua. Secondo quanto riportato dall’azienda, la precisione arriva al 95%.

La grande peculiarità di questo traduttore automatico di Timekettle è quella di adattarsi a tutte le situazioni grazie a tre modalità:

Modalità Touch: questa è davvero perfetta per tutte le conversazioni frontali e dettagliate. Utilizzando questa modalità, abbiamo notato che bisogna semplicemente toccare l’auricolare per consentirne l’attivazione e dunque la traduzione istantanea. Permette a tutti i dialoghi di diventare semplicemente comprensibili e senza alcuna interruzione. Bisogna solo toccare una volta e iniziare a parlare, con l’altra persona che potrà beneficiare della traduzione istantanea nell’auricolare in un periodo compreso tra 0,5 e 3 secondi. Modalità Ascolto: probabilmente è questa la modalità perfetta per seguire una conferenza in lingua straniera o una qualsiasi lezione. Gli auricolari riescono a catturare perfettamente il discorso di chi si ritrova a parlare alla platea, permettendo dunque di non perdere alcun tipo di dettaglio; Modalità Parlato: questa modalità consente di utilizzare il proprio smartphone o di indossare entrambi gli auricolari per poter intraprendere brevi conversazioni. È stato per noi molto facile chiedere infatti indicazioni stradali ma anche ordinare del cibo. Questa modalità è ciò che serve per le interazioni quotidiane rapide e efficienti. Nel caso in cui l’altra persona volesse parlare con voi, potrebbe rispondere parlando con l’altoparlante sul vostro smartphone. Non dimenticate di passare alla modalità touch quando trovate una persona che vorreste conoscere meglio, anche se parla un’altra lingua.

Il traduttore che funziona anche offline

Il vero punto di forza di questo traduttore istantaneo, oltre che nel suo design, sta proprio nella capacità di poter funzionare senza dover essere connesso alla rete Internet. Il Timekettle M3 funziona dunque offline. Per noi è stato un vero sollievo poterlo utilizzare anche senza una connessione web, in quanto siamo capitati più volte in zone senza copertura.

Sono 13 i pacchetti di lingue offline che il traduttore supporta. L’inglese ad esempio può essere tradotto in spagnolo, cinese, francese, tedesco, giapponese, coreano, italiano e russo o viceversa. Ovviamente il consiglio che vediamo è quello di scaricare in anticipo tutti i pacchetti vocali offline così da averli pronti già prima che si palesi l’ipotesi di restare senza campo. Proprio questa caratteristica rende il prodotto perfetto per i viaggi nelle zone remote ed allo stesso tempo offre all’utente la possibilità di non sprecare i dati inutili.

Una grande autonomia e un gran comfort con il Timekettle M3

Chiaramente quando si ha a che fare con un dispositivo elettronico c’è un aspetto che non deve mai mancare e questo è l’autonomia. Fortunatamente, come abbiamo potuto avere modo di vedere, il traduttore istantaneo di Timekettle è perfettamente equipaggiato in questo senso. Grazie alla durata della batteria che arriva a circa 7,5 ore con una sola ricarica, si può stare tranquilli. Nel caso in cui dovessero scaricarsi i due auricolari, la custodia di ricarica, esattamente come avviene per gli auricolari riservati solo ed esclusivamente alla musica, concede altra autonomia. Più precisamente si tratta di ben 25 ore extra.

Proprio tale aspetto lo rende perfetto per tutti i viaggi lunghi ma anche per quelle giornate interminabili che sembrano divorare autonomia. Passando all’altro aspetto fondamentale, ecco il comfort garantito dal prodotto. Il designer ergonomico di questi piccoli auricolari consente all’utente di adattarli in maniera comodissima alle orecchie. Noi ci siamo trovati veramente bene, sebbene li abbiamo utilizzati per l’intera giornata. Non c’è stato neanche un momento in cui ci hanno dato fastidio o che sono risultati pesanti. Grazie alla loro ergonomia, non cadono mai dalle orecchie.

Conclusioni

Durante i nostri viaggi in giro per l’Europa, abbiamo potuto avere ampiamente modo di testare questo prodotto di cui in molti non erano neanche a conoscenza. Il traduttore auricolare istantaneo è diventato il nostro compagno di viaggio, essenziale per riuscire a capire tutto ciò che ci veniva detto e in qualsiasi lingua.

Non importa se siete dei viaggiatori assidui, degli studenti di lingue o dei professionisti che viaggiano per lavoro: il Timekettle M3 è un prodotto eccezionale che garantisce una combinazione unica nel suo genere per quanto concerne funzionalità, comodità e tecnologia avanzata, tutto coniugato perfettamente.

È questo il dispositivo definitivo che consente di eliminare ogni barriera linguistica, concedendo l’opportunità anche a chi non parla una sola parola di quella lingua, di riuscire ad interloquire.

Prezzo e disponibilità

Qualcuno potrebbe pensare che un dispositivo così avanzato possa arrivare a costare centinaia e centinaia di euro. In realtà non è così in quanto il traduttore simultaneo di Timekettle costa 169,99 € su Amazon.

In realtà al momento è disponibile anche un coupon del 10% di sconto che porta quindi il costo finale a soli 152,99 €. Sfruttando Amazon per acquistarlo, si può beneficiare innanzitutto di una spedizione velocissima e gratis. Il colosso e-commerce infatti riesce a spedire l’M3 in un massimo di 48 ore e sfruttando anche i due anni di garanzia.