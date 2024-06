Il prossimo 10 luglio ci sarà il nuovo evento Galaxy Unpacked di Samsung. Durante quest’ultimo l’azienda sudcoreana presenterà i suoi nuovi smartphone pieghevoli. Si tratta del Galaxy Z Fold 6 e il ZFlip6, insieme ai dispositivi Ring e Watch 7. Uno dei protagonisti dell’evento, il Samsung ZFold6, è stato recentemente oggetto di un leak. Quest’ultimo ha rivelato molte delle sue caratteristiche.

Il sito GizmoChina ha individuato alcuni benchmark del Samsung Galaxy Z Fold 6. Quest’ultimi sono stati scovati sulla piattaforma GeekBench. In questo modo è stato possibile fornire un’anteprima delle sue specifiche tecniche. Secondo quanto riferito, il dispositivo sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy. Ovvero lo stesso SoC utilizzato nel S24 Ultra. Lo smartphone avrà 12GB di RAM, con la possibilità che sul mercato venga offerta anche una variante con 16GB di memoria.

Samsung Galaxy Z Fold 6 emerse le prime indiscrezioni

Per le prestazioni, il dispositivo ha ottenuto 2.257punti in modalità Single–Core e 6.903punti in modalità Multi–Core su GeekBench6. Risultato che lo pongono in linea con altri dispositivi di fascia alta con specifiche simili. Il sistema operativo sarà Android 14, probabilmente personalizzato con l’interfaccia One UI di Samsung. Inoltre, il chip Snapdragon 8 Gen3 For Galaxy avrà un leggero overclock sul core primario, che raggiungerà una frequenza massima di 3,39GHz.

Recentemente, sono emerse anche le immagini dei modellini dummy del Samsung Z Fold 6 e del ZFlip6, pubblicate da 9to5Google. Il sito americano ha rivelato che, dal punto di vista del design, i due dispositivi saranno molto simili alle versioni attuali. Il Galaxy Z Fold 6 potrebbe presentare un formato leggermente più “squadrato” e una revisione minore dell’alloggiamento posteriore delle fotocamere. I sensori saranno però identici a quelli del ZFold5.

Ci saranno anche piccoli miglioramenti nella cerniera centrale dello smartphone, che sarà più resistente rispetto alla generazione precedente. Un’altra modifica riguarda il logo Samsung sulla copertura della cerniera, che non sarà più inciso direttamente nel corpo del dispositivo, ma stampato sulla scocca.