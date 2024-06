OnePlus Nord CE 4 Lite 5G si presenta come un prodotto discreto, alla moda, giovane, strizza l’occhio alle nuove generazioni ma ha aspetti da “boomer”. Quali? Semplice: non ha un comparto fotografico degno di nota, a mio avviso, e tradisce la sua filosofia con elementi contrastanti come il jack audio da 3,5 mm (chi usa le cuffie cablate, oramai, se non gli audiofili?) e non solo. Senza contare che il prezzo è un po’ fuori contesto: andiamo con calma e analizziamo meglio tutto.

Confezione

La scatola è minimal: troviamo solo il dispositivo e il cavo di ricarica USB Type-C; nessun caricatore in confezione, tuttavia per questa fascia di prezzo ce lo saremmo aspettato. Peccato. Fra le altre cose, sappiate che è il modello entry level della line-up del costruttore cinese.

Design e caratteristiche

Il dispositivo si tiene bene in mano ma con le mie mani piccole risulta un po’ “padellone”, ma questo è un giudizio soggettivo. Tuttavia è esteticamente bellissimo, ed è disponibile in due colorazioni: grigio o azzurra. Io ho la seconda ed è pazzesca.

Ottimo il design del modulo fotografico che sembra richiamare quello del futuro iPhone 16 (basti vedere i leaks emersi); sarò un caso? Ad ogni modo, il peso è di 191 grammi ed è ben distribuito sul device, mentre le dimensioni sono di 162,9 x 75,6 x 8,1 mm di spessore. Bene, diciamo. Il frame laterale destro mostra il pulsante di accensione e spegnimento e il bilanciere del volume, mentre a sinistra troviamo lo slot per le nanoSIM e schede microSD. A proposito, è costruito in materiali plastici ma anteriormente c’è il vetro, com’è ovvio che sia.

Schermo

Il pannello mi ha convinto soprattutto per la luminosità: è raro trovare un prodotto che costa circa 330€ ma che ha un picco di luminosità di ben 2100 nits. La dimensione è di 6,67 pollici, flat, con cornici ridotte al minimo, aspect ratio di 20:9, risoluzione FullHD+ di 2400 x 1080 pixel e refresh rate da 120 Hz. A mio avviso convince, e parecchio anche. Tutto gira fluido e il merito è anche della scheda tecnica. Il fingerprint è posto sotto il display ed è rapidissimo.

Hardware e software

Il processore interno è lo Snapdragon 6s Gen 3 di Qualcomm, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna, ulteriormente espandibile mediante microSD. Le prestazioni sono paragonabili a quelle di un midrange, quindi nulla di eclatante ma per un uso standard vanno benissimo. La batteria da 5500 mAh è eccellente; dura tantissimo con una singola carica e si ricarica con la SuperVOOC da 80W. C’è anche la ricarica inversa, per chi volesse. Io non l’ho mai utilizzata, però. Android 14 con ColorOS 14 (in Cina) e OxygenOS da noi completano il tutto: la conosciamo bene, nulla da dire. L’abbiamo già vista su OnePlus 12 e 12R, recuperate i vecchi video per approfondire il concetto. Per fortuna c’è l’NFC per i pagamenti contactless.

Comparto fotografico

Qui non ci siamo: ci sono due sensori sulla back cover; una main camera da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e una lente per i ritratti da 2 Megapixel con apertura f/2.4.

Deludenti i video, limitati al FullHD a 30 fps, mentre anteriormente c’è la selfiecam da 16 Mega che non mi ha convinto: non espone correttamente e tende a bruciare il background in condizioni di luce. Peccato.

Conclusioni

Il prezzo di listino di 329,00€ a mio avviso è un po’ elevato; secondo me siamo fuori mercato. Attendiamo lo street price, magari in occasione dei Prime Day. Questo è un prodotto che va bene ma non aspettatevi un top di gamma. Promosso con 6 e mezzo o 7 meno meno.