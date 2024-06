Il trapano avvitatore a batteria è un piccolo strumento che non deve assolutamente mancare nella dotazione dell’amante del fai-da-te, trattasi di un prodotto assolutamente completo e versatile, ideale per la realizzazione di forature, ma anche per avvitare viti di vario genere.

Su Amazon è oggi disponibile una speciale promozione che riduce di molto la spesa finale da sostenere, mettendo così a disposizione sempre un trapano avvitatore a batteria con una coppia massima di 25Nm, che prevede 2 velocità e 25+1 impostazioni di coppia. Nella parte anteriore trova posto una luce LED, perfetta per illuminare l’area di utilizzo, e rendere l’esperienza ancora più completa e funzionale.

Trapano avvitatore a batteria: offerta da pazzi su Amazon

Tutti possono fare proprio lo splendido trapano avvitatore a batteria disponibile su Amazon, vi aspetta una promozione letteralmente da pazzi, con il coupon del 30% che deve essere applicato direttamente in pagina. In questo modo l’utente si ritrova a risparmiare la suddetta percentuale dal prezzo attuale del 41%, il che porta così la spesa finale a soli 28 euro. L’acquisto può essere completato qui.

All’interno della confezione si può davvero trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto: abbiamo una comoda valigetta in plastica per il trasporto, così da facilitare l’utilizzo in mobilità. Oltre a questo abbiamo 2 batterie 2.0Ah, comodissime per non dover interrompere l’utilizzo, ma avere la possibilità di proseguire senza particolari difficoltà, mentre l’altra si ricarica. Infine, sempre inclusi nel prezzo, possiamo trovare una serie di accessori tra cui punte di avvitamento, punte da trapano per varie superfici (tra cui legno e mattoni).

Una soluzione più che valida per la fascia di prezzo di posizionamento, anche dotata di un’estetica molto interessante che ricorda i prodotti ben più costosi in commercio.