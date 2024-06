Truffa a nome di Carrefour: attenzione al messaggio che vi svuota il conto

Cosa succede quando le truffe colpiscono di proposito ma soprattutto di sorpresa gli utenti? Capita che questi ultimi non sanno più che pesci prendere, finendo attorcigliati in un vortice senza fine e fatto di problemi non di poco conto. Da diversi giorni le persone stanno segnalando svariate truffe in corso, tutte molto pericolose ma soprattutto difficili da identificare. La truffa che sta avendo luogo tramite e-mail è diventata virale e sta colpendo numerose persone.

Gli utenti si ritrovano praticamente a ricevere un messaggio all’improvviso, il quale parla di un’iscrizione terminata. Qualcosa del genere si era visto in passato con riferimento ad Amazon, azienda utilizzata in maniera indebita dai truffatori per far colpo sugli utenti fino a portarli a cliccare sui link presenti nel testo. Oggi il nome scelto cambia ed è quello di Carrefour, noto supermercato che possiede punti vendita in tutta Italia e non solo. Il testo racconta come se una sorta di abbonamento ad un servizio che la catena offre sia andato esaurito. Gli utenti che magari hanno sempre avuto una carta fedeltà con Carrefour potrebbero cascarci molto più facilmente.

La truffa che usa il nome di un noto supermercato per fregare gli utenti

Il testo è proprio quello qui in basso, una sorte di invito a rinnovare un abbonamento per un costo inferiore a quello normale. Ovviamente Carrefour non c’entra nulla con tutto ciò, per cui state molto attenti a messaggi di questo genere e magari avvisate anche i vostri contatti. Ecco il testo per intero:

“La tua iscrizione è terminata! La tua iscrizione è terminata.

Tuttavia, come parte del nostro programma di fidelizzazione, puoi estendere l’abbonamento di 90 giorni per solo 2 euro. Avrai diritto a consegna gratuita, accesso a programmi TV premiati, offerte esclusive e molti altri vantaggi. Puoi annullare in qualsiasi momento.

RISPARMIA IN MAGAZZINO Codice univoco: #PRIME90“.