Truffa Sephora in corso: questo è il messaggio pericolosissimo

Corrono sempre più veloce le truffe sul web e purtroppo mietono sempre più vittime. Gli utenti ormai non sanno più che pesci prendere, anche perché i messaggi in arrivo nella loro casella di posta elettronica sembrano sempre più convincenti. È davvero difficile passare oltre quando ci si ritrova di fronte ad una potenziale ottima occasione. Questo è ciò che hanno pensato diverse persone, soprattutto nell’ambito femminile, quando hanno visto comparire il nome di Sephora sotto forma di truffa.

La truffa a nome di Spehora ha fregato diversi utenti, ecco il messaggio

Il colosso che si occupa del mondo del make-up avrebbe visto il suo nome finire al centro di una truffa chiaramente in maniera indebita. Quello che sta accadendo a dell’incredibile, in quanto i truffatori avrebbero proposto dei vantaggi, come la possibilità di ottenere dei prodotti praticamente gratis. Chiaramente c’è da precisare che non esiste nulla di tutto ciò e che si tratta solo di una truffa volta a raccogliere i dati personali dei malcapitati.

Come potete leggere dal messaggio in basso, compare il nome di Sephora e ci sono anche dei collegamenti su cui cliccare che noi ovviamente abbiamo omesso. Le persone che hanno creduto al testo, hanno proceduto e si sono ritrovate di fronte ad un form da compilare. È proprio con questo modus operandi che i truffatori riescono a raccogliere i dati personali per farci poi diverse attività illecite.

“Abbiamo una sorpresa per i clienti Sephora.

Congratulazioni,

Vorremmo offrirti l’opportunità unica di ricevere un nuovo di zecca

Coco Chanel Mademoiselle!

Per richiederlo, rispondi semplicemente a questo breve sondaggio sulla tua esperienza con Sephora.

CONTINUA

Il vostro codice univoco:

#COCO2024

Potrebbe essere applicata una tassa di consegna”.

La chiave di tutto è controllare l’indirizzo e-mail: come potete vedere nel caso in cui dovesse esservi arrivata questa truffa, il dominio dopo la “@” non apparterrà assolutamente al celebre brand.