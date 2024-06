Negli ultimi anni, Ford ha deciso di cessare la produzione di berline a quattro porte negli Stati Uniti. Una mossa dettata dalla crescente preferenza dei consumatori per SUV, crossover e pickup. Modelli storici come la Taurus e la Fusion sono stati ritirati dal mercato. Segnando una svolta rilevante nella strategia del marchio. Secondo il CEO dell’ azienda, Jim Farley, le perdite finanziarie associate alle berline erano diventate insostenibili. Ciò dunque ha portato all’inevitabile decisione di concentrare le risorse su segmenti più redditizi. Farley ha sottolineato che la scelta non è stata dettata da una mancanza di interesse del pubblico. Ma piuttosto dalla necessità di evitare ulteriori perdite economiche. La transizione verso SUV e crossover ha già dimostrato di essere una strategia vincente. In particolare con modelli come il Maverick che stanno riscuotendo grande successo sul mercato.

Ford: l’impegno verso l’elettrificazione e le nuove strategie

Guardando al futuro, Ford sta investendo davvero tanto nello sviluppo di veicoli elettrici. Soprattutto per la realizzazione di una nuova city car elettrica a basso costo. La casa automobilistica americana sta ampliando il proprio team con esperti provenienti da aziende leader nel settore tecnologico ed elettrico come Rivian, Apple e Lucid. Tra le nuove assunzioni spicca quella di Alan Clarke. Un ingegnere di rilievo proveniente da Tesla che porterà con sé conoscenze rilevanti per lo sviluppo della nuova piattaforma elettrica interna di Ford.

Quest’ ultima sarà fondamentale per supportare una serie diversificata di modelli futuri. In più, l’adozione di tecnologie avanzate come il Gigacasting, rappresenta un passo avanti molto importante per l’efficienza produttiva e la riduzione dei costi. Poiché permette di realizzare componenti di grandi dimensioni in un unico pezzo.

Insomma, la priorità attuale della casa automobilistica resta la city car elettrica accessibile. Anche se il marchio continua a esplorare opportunità per rientrare nel segmento delle berline. In quanto spinto da innovazioni tecnologiche e un focus rinnovato sulla qualità e la sostenibilità. Tali sforzi mostrano l’impegno di Ford nel rimanere competitiva e rilevante in un mercato in continua evoluzione.