Regali sul Play Store: gratis 8 app a pagamento per gli utenti Android

La giornata si sta dimostrando molto più interessante di quello che sembrava inizialmente: sul Play Store ci sono le offerte. Gli utenti Android possono infatti scaricare gratuitamente titoli a pagamento dal famoso market, ovviamente per un tempo limitato.

Come potete vedere nel prossimo paragrafo, c’è una lista completa di titoli e link diretti al Play Store per effettuare il download.

Play Store di Google: gli utenti Android hanno una serie di titoli a pagamento da scaricare gratis

È proprio la lista in basso a rappresentare quello che c’è di buono da scaricare dal Play Store oggi. Il mondo delle applicazioni e dei giochi è strapiena di offerte, con i titoli che dall’essere a pagamento sono diventati totalmente gratuiti ma solo per un periodo di tempo. Per evitare di restare a mani vuote, vi consigliamo di dare subito un’occhiata all’elenco e di selezionare quello che volete portare a casa. Oltre a questo, l’altro consiglio è sicuramente quello di scaricare tutto ciò che trovate per un motivo molto semplice: potrebbe tornarvi utile in futuro.

Ci sono certamente delle applicazioni che a primo impatto non vi servono tra quelle disponibili oggi per Android, ma il discorso è diverso. Siccome l’account Google ha memoria di tutto quello che un utente fa sul Play Store, scaricare un titolo gratuito oggi significa assicurarselo per sempre senza pagare. Portare portare dunque a casa un’applicazione o un gioco adesso e cancellarlo subito dopo, significa poter effettuare di nuovo il download in futuro ancora gratis, anche se il contenuto in questione dovesse tornare a pagamento. Ecco pertanto l’elenco al completo con tutti i link diretti sui quali si potrà cliccare per essere ricondotti al Play Store di Google: