Iliad imbattibile grazie alle 3 offerte Flash: ci sono 250 GB in 5G

Quando Iliad decide di spingere sull’acceleratore, lo fa in maniera decisa e mostra tutto il suo “knowhow“. L’azienda, che ha appena compiuto sei anni, infatti è scesa in campo questa volta per far male alla concorrenza con tre offerte super collaudate.

Come è stato visto in passato, anche questa volta le famosissime Flash stanno riuscendo a mettere in difficoltà il pubblico, mettendolo di fronte ad una scelta. Con Iliad infatti è possibile avere tutto tra qualità, quantità e convenienza e a dimostrarlo è già la prima delle due soluzioni. Ma prima d’ora era stato possibile vedere tre offerte di questo calibro tutte insieme eppure eccole qui. Il loro obiettivo è quello di rivolgersi a tutti gli utenti, senza gestori di provenienza ecc.

Iliad: le Flash sono disponibili sul sito ufficiale con prezzi bomba

Qualità, quantità ma soprattutto convenienza fanno parte delle tre offerte attualmente disponibili prendendo in considerazione Iliad e la sua gamma Flash. Le prime due sono disponibili con il 5G mentre la terza offerta invece è quella più abbordabile.

Tutte e tre le offerte che Iliad mette a disposizione hanno dalla loro minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori. La prima soluzione costa 7,99 € al mese e garantisce 150 giga in 4G. La seconda offerta per un costo di 9,99 € al mese arriva a 200 giga in 5G, mentre la terza per 11,99 € al mese si spinge fino a 250 giga in 5G. I prezzi sono da intendere per sempre, siccome Iliad non è sottoposta a rimodulazioni.

Due delle tre offerte che potete notare qui in alto hanno il 5G disponibile gratis ma ovviamente solo per chi ha uno smartphone compatibile. Allo stesso modo, le due offerte da 9,99 € al mese e da 11,99 € al mese, garantiscono l’accesso ad uno sconto per la fibra ottica per la casa. È possibile, scegliendo una di queste, ottenere uno sconto di 5 € mensili sulla fibra.