LG Electronics è in prima linea al 51° Congresso Nazionale SIRM a Milano, un evento cruciale per il mondo della radiologia medica e interventistica, focalizzato sulle innovazioni tecnologiche più recenti e sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Presso il centro congressi Allianz MiCo, LG presenta una gamma completa di monitor medicali progettati per migliorare la precisione delle diagnosi e supportare le procedure cliniche con comfort ed ergonomia.

I nuovi prodotti LG per il campo medico

Al centro dell’attenzione c’è la linea di monitor Diagnostic di LG, che include modelli avanzati come il nuovo monitor da 5MP (21HQ613D), pensato per offrire diagnosi precise, affiancato da varianti da 3MP, 8MP e 12MP ideati anche per la mammografia. Questi dispositivi non solo migliorano la qualità delle immagini, ma aumentano anche l’efficienza nelle diagnosi quotidiane.

LG espone anche la linea Clinical Review, che offre soluzioni ottimali per la visualizzazione di referti clinici e informazioni sui pazienti. Il modello da 2MP (24HR513C) con sensore di calibrazione integrato e il display da 8MP da 27 pollici (27HJ713C) assicurano una qualità visiva straordinaria, essenziale per la revisione clinica e la gestione informatizzata dei pazienti.

I detettori a raggi X HQ701G di LG rappresentano un altro punto forte, progettati per fornire immagini diagnostiche di alta precisione e ridurre l’esposizione del paziente alle radiazioni. Disponibili in diverse dimensioni, questi detettori utilizzano tecnologia avanzata per garantire risoluzioni fino a 3072×3072 e 140 di pixel pitch.

Tra le novità più attese, spicca il monitor da 32″ Mini-LED 4K, introdotto per la prima volta sul mercato italiano e ideale per le sale operatorie, dove la visualizzazione di immagini ad alta definizione in tempo reale è cruciale per la chirurgia.

Il congresso SIRM come fonte di scambio culturale e tecnologico

Il Congresso SIRM non è solo un’occasione per presentare tecnologie all’avanguardia, ma anche per promuovere lo scambio di conoscenze tra medici radiologi, specialisti di medicina nucleare e radioterapisti. Il “villaggio interventistico” dell’evento offre agli specialisti la possibilità di esplorare nuove frontiere con simulatori e realtà virtuale, evidenziando l’importanza dell’innovazione tecnologica nel migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria.