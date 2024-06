L’evoluzione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ha raggiunto traguardi significativi in tutto il mondo, con l’Europa e la Cina in testa alla corsa per la supremazia delle stazioni di ricarica pubbliche. Mentre la Cina è nota per le sue imponenti installazioni a Shenzhen, il record mondiale appartiene attualmente a un’imponente stazione in Germania, nel pittoresco paese di Merklingen, nel Baden-Württemberg, a poche ore di auto dal Parlamento Europeo di Strasburgo.

Tra Europa e Cina: i record delle ricariche elettriche

In Europa, diverse stazioni di ricarica si distinguono per dimensioni e capacità. La stazione TotalEnergie a Limours-Briis-sous-Forges, Francia, con 23 punti di ricarica, e quella di Fastned a Nijmegen, Paesi Bassi, con 26 connettori, rappresentano pietre miliari nell’infrastruttura di ricarica rapida. Ancora più impressionante è la Shell Recharge a Birstall, Regno Unito, con 34 stazioni, e l’hub di Kreuz Hilden in Germania, che ospita ben 66 connettori. A Zusmarshausen, un parco di ricarica si distingue per i suoi 72 terminali operativi.

La Cina, d’altra parte, ha fatto scalpore nel settembre 2023 con l’apertura di una colossale stazione di ricarica a Shenzhen, in collaborazione con BYD e Shell, che conta 258 punti di ricarica. Ma il primato mondiale per il maggior numero di terminali appartiene a Merklingen, Germania, con 259 stazioni, superando di poco la stazione di Shenzhen. Un dettaglio significativo è che mentre la stazione cinese è dedicata esclusivamente alla ricarica rapida, quella tedesca utilizza terminali da 11 kW, evidenziando diverse strategie di implementazione tecnologica.

Nonostante i record impressionanti, le sfide rimangono consistenti. L’Europa è determinata a colmare il divario infrastrutturale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi sulle emissioni di CO2. Tuttavia, il costo rimane una preoccupazione chiave: la ricarica a Merklingen, ad esempio, costa 0,50 €/kWh più 0,99 € a sessione, sottolineando la necessità di strategie per rendere più accessibili economicamente queste infrastrutture cruciali.

Un futuro ancora tutto da scrivere

Con il continuo sviluppo delle stazioni di ricarica in luoghi pubblici e principali arterie stradali, l’Europa guarda al futuro con l’obiettivo di rendere la mobilità elettrica più pratica e accessibile per tutti. Resta da vedere come l’innovazione tecnologica e le politiche energetiche evolveranno per affrontare queste sfide in rapida crescita.