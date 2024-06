OnePlus Ace 3 Pro, i preordini indicano già un grande successo

OnePlus ha aperto i preordini per il nuovo Ace 3 Pro in Cina e tantissimi utenti hanno già dimostrato interesse per il nuovo device

L’evento di lancio del nuovo OnePlus Ace 3 Pro è previsto per il prossimo 27 giugno. Il produttore presenterà il nuovo smartphone con un evento dedicato e, almeno per qualche mese, il dispositivo sarà commercializzato in esclusiva per il mercato cinese.

In attesa che il 27 giugno arrivi, il brand ha avviato i pre-ordini per il device. La piattaforma scelta per questa fase di lancio è lo store cinese di Oppo, azienda brand che controlla OnePlus. L’accoglienza da parte degli utenti non si è fatta attendere e i pre-ordini sono già numerosi. Oppo indica che sono oltre 231.500 gli utenti che hanno manifestato il proprio interesse attraverso un pre-ordine sullo store Oppo.

Stando a quanto indicato sullo store, la versione più prestazionale del nuovo OnePlus Ace 3 Pro è quella denominata Supercar Ceramic Collector’s Edition. Il produttore ha realizzato uno smartphone caratterizzato da una scocca in ceramica in una colorazione esclusiva bianca.

OnePlus ha aperto i preordini per il nuovo Ace 3 Pro in Cina e tantissimi utenti hanno già dimostrato interesse per il nuovo device

A questa si affiancheranno anche ulteriori due varianti. La prima prenderà il nome di Titanium Space Mirror Silver che prevede una scocca in titanio e finiture in vetro. Per questa versione, OnePlus ha scelto materiali di altissimo livello per garantire una lucentezza elevata al frame laterali, utilizzando un processo produttivo che unisce tecnologia e artigianalità. Gli esperti indicano che potrebbe arrivare anche nella variante nera. La seconda variante, invece, sarà basata su una backcover posteriore in finta pelle con tonalità tendenti al verde.

Dal punto di vista tecnico, OnePlus Ace 3 Pro sarà caratterizzato da un display curvo BOE S1 da 6,78 pollici dotato di una risoluzione da 1.5K. Il pannello raggiungerà la frequenza di aggiornamento di 120Hz e integrerà il sensore per leggere le impronte digitali.

Le prestazioni saranno garantite dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il sistema potrà contare anche su 12/16/24GB di RAM LPDDR5X e fino a 1TB di storage interno di tipo UFS 4.0. Il OnePlus Ace 3 Pro sarò uno smartphone adatto alla fotografia grazie ad un’ottica principale Sony LYT-800 da 50 megapixel. A supporto troveremo un sensore grandangolare 8 MP e un’ottica macro da 2 MP. La fotocamera principale da 16 MP completerà la dotazione fotografica del device.