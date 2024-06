Ford si appresta a svelare un nuovo crossover elettrico destinato al mercato europeo, assemblato nello stabilimento di Colonia. Questo modello è stato oggetto di varie anticipazioni e abbiamo già avuto modo di dare uno sguardo ad alcune foto spia. Ora, sembra che finalmente si abbia una data per la sua presentazione. Secondo quanto riportato da Automotive News Europe, il lancio è previsto per il 10 luglio.

Il nuovo crossover Coupé Ford

Il nuovo veicolo a batteria sarà basato sulla piattaforma MEB, concessa in licenza da Volkswagen a Ford. Pertanto, condividerà la stessa base della recente Ford Explorer appena entrata in produzione. Sebbene Ford non abbia ancora ufficializzato il nome di questo nuovo modello, da tempo si vocifera che potrebbe chiamarsi “Capri“, nome già utilizzato in passato per una coupé prodotta in tre diverse serie, dal 1969 al 1986. Tuttavia, considerando i recenti problemi di Alfa Romeo legati al nome “Milano“, potrebbe sorgere qualche ostacolo se Ford dovesse confermare questa scelta. In ogni caso, presto scopriremo quale nome verrà scelto da Ford, considerando che la presentazione è imminente.

Il nuovo modello elettrico avrà un design da crossover coupé, seguendo il trend inaugurato da Volkswagen con l’ID.4 e la sua versione Coupé, l’ID.5. Oltre al nuovo SUV Explorer, Ford offrirà dunque questo nuovo modello con un design da Coupé.

All’interno, ci si aspetta che il nuovo modello riproponga lo stesso ambiente della nuova Explorer. Quindi, dietro il volante troveremo uno schermo per la strumentazione da 5,3 pollici, mentre centralmente sarà presente un display touch verticale da 15 pollici del sistema infotainment SYNC Move, compatibile anche con Android Auto ed Apple CarPlay.

Anche i powertrain dovrebbero essere simili a quelli del nuovo SUV elettrico, che attualmente offre un’unità da 210 kW (286 CV) o un doppio motore elettrico per un totale di 250 kW (340 CV).