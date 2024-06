Bugatti Tourbillon: la nuova hypercar ibrida di lusso con 1.800 CV

Bugatti ha appena presentato ufficialmente la Tourbillon, un’opera d’arte che ridefinisce completamente il concetto di lusso e crea un nuovo standard per tutte le hypercar. Non pensiate sia l’erede della Chiron, sarebbe troppo riduttivo nei confronti di questa mostruosa vettura.

Volete sapere quanto è potente? Bene, se aveste la possibilità di aprirne il cofano, vedreste che la Bugatti Tourbillon possiede un motore V16 ibrido, capace di sprigionare ben 1.800 CV. Questo motore così potente ed aggressivo, realizzato insieme a Cosworth, è un 8,3 litri che raggiunge i 9.500 giri al minuto. Esso non ha bisogno di turbocompressori, ma genera da solo 1.000 CV. A supporto del motore principale ci sono i tre motori elettrici che aggiungono altri 800 cavalli. I motori elettrici sono ben bilanciati, posizionati a due a due sul davanti e sulla parte posteriore.

Mantenetevi forte con la nuova Bugatti Tourbillon

Pronti alle prestazioni? Non si tratta di un auto qualunque e questo lo avevamo capito. La Bugatti Tourbillon accelera da 0 a 100 km/h in soli due secondi, raggiunge i 200 km/h in cinque secondi e tocca i 300 km/h in dieci secondi. La velocità massima al momento dichiarata dalla Bugatti è di 379 km/h. Con l’installazione dello speciale Speed Key, l’ala posteriore rimane abbassata, permettendo alla vettura di toccare addirittura l’incredibile velocità di 444 km/h.

Nonostante l’aggiunta dei motori elettrici, Bugatti è comunque riuscita a mantenere il peso della Tourbillon inferiore a quello della Chiron. Passando alla sola modalità elettrica, la vettura può percorrere fino a 60 km, ideale per gli spostamenti urbani senza dover fare rifornimento. L’abitacolo della Tourbillon è stupendo quanto l’esterno. Le porte diedrali sono azionabili elettronicamente ed ha tre grandi quadranti sopra il volante che la rendono così futuristica da farla apparire come un’auto da film di fantascienza. I dettagli includono interruttori in alluminio, quadranti rotanti e una leva di cristallo per avviare il motore.

E il prezzo della Bugatti Tourbillon? Qual è? Si tratta pur sempre di una Bugatti ed oltre tutto ha caratteristiche eccezionali, non sorprende quindi che il suo costo sia 3,6 milioni di euro. Ogni singolo centesimo è giustificato, fortunati saranno anche chi solo potrà vederla da vicino.