Tesla: la durata delle batterie batte ogni record di autonomia

Vi siete mai chiesti quanto possa durare una batteria di una vettura elettrica? Probabilmente sì, in fondo è un dubbio comune quando si tratta di tali auto. La risposta, però, è più complicata di quel che si crede e varia a seconda del modello preso in considerazione. Ad esempio, i dati condivisi riguardanti la Tesla Model 3 e Model Y, sono così precisi ed affidabili da offrirci una buona prospettiva su quanto queste vetture possano vivere nel tempo con esattezza.

Il report di Tesla dello scorso hanno ha rivelato che le batterie delle Model 3 e Model Y, solitamente, dopo aver percorso 321mila km ci mostrano una diminuzione di potenza del 15%. Questo vuol dire che dopo aver percorso tutti quei km le batterie continuano a mantenere l’85% della loro capacità originaria.

Sorprendenti risultati delle batterie delle vetture elettriche Tesla

Questo risultato è già di per sé eccezionale, ma le performance delle Model S e Model X sono ancora migliori, con un “peggioramento” pari ad appena il 12% dopo aver percorso i medesimi km. In Europa, dove un’auto viene tipicamente rottamata dopo circa 240mila km, il dato fornito da Tesla si mostra ancor più impressionante se messo a confronto. Che significa quindi? Che le batterie delle Tesla Model 3 e Model Y potrebbero non dover essere mai sostituite.

Grazie a oltre un decennio accumulato di esperienza e di vendite di veicoli elettrici, la Tesla ha tutte le informazioni utili per fornire i dati più specifici riguardanti il degrado delle proprie batterie in modo da presentare il meglio alla propria clientela. Da quanto ha riportato la stessa Tesla, il degrado della batterie all’inizio è più rapido, con una perdita del 10% della capacità nei primi 95-125mila km percorsi. Successivamente, il tasso rallenta sempre di più, arrivando a perdere solo 5% della sua potenza dopo 200mila km.

Cosa implicano questi dati per gli attuali e futuri proprietari di una Tesla Model 3 o Model Y? Che essi disporranno di una maggiore tranquillità sulla durata e affidabilità delle batterie. L’azienda conferma così che i suoi veicoli elettrici possono essere benissimo longevi quanto, se non più, dei veicoli tradizionali a combustione interna.