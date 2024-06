Microsoft ha recentemente introdotto Windows 11 24H2 per i nuovi PC Copilot+ disponibili nei negozi da poche ore. Questo aggiornamento include una serie di miglioramenti e nuove funzionalità, come documentato dettagliatamente dalla stessa azienda.

L’emulatore Prism e le sue incredibili potenzialità

Nel suo recente post sul blog per gli sviluppatori, Microsoft ha focalizzato l’attenzione su diverse innovazioni, tra cui l’emulatore Prism, il BattleEye Anti-Cheat e altro ancora, inclusa la tecnologia Auto Super Resolution.

L’emulatore Prism è stato particolarmente enfatizzato per il suo ruolo cruciale nel supportare le applicazioni x86 o x64 su dispositivi Windows 11 basati su Arm. Microsoft ha spiegato che Prism consente di eseguire senza problemi le applicazioni legacy convertendo automaticamente il codice x86 o x64 nel set di istruzioni Arm64, senza richiedere modifiche aggiuntive da parte degli sviluppatori. Questo apre la porta a un vasto catalogo di giochi e applicazioni precedentemente inaccessibili su dispositivi Arm, ampliando significativamente le possibilità per gli utenti.

Per illustrare le capacità di Prism, Microsoft ha condiviso un video dimostrativo di Baldur’s Gate 3 in esecuzione su un PC equipaggiato con Qualcomm Snapdragon X, mostrando che mentre le prestazioni non sono eccezionali, sono comunque sufficienti per un’esperienza di gioco fluida.

Microsoft in pista per il mercato

Questo annuncio arriva dopo il lancio dei nuovi PC Copilot+, che purtroppo sono stati messi in commercio senza la funzione principale annunciata inizialmente da Microsoft.

Il rilascio di Windows 11 24H2 e l’introduzione di funzionalità come Prism evidenziano l’impegno di Microsoft nel migliorare l’esperienza utente su una gamma sempre più ampia di dispositivi, promuovendo al contempo l’adozione di tecnologie innovative come l’emulazione avanzata e il supporto per le piattaforme Arm. Resta da vedere come queste innovazioni influenzeranno il mercato e come risponderà la community tecnologica nel lungo periodo, soprattutto considerando gli altri concorrenti al gioco.