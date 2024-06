È iniziata ufficialmente l’estate e ora è il momento giusto per mettersi a giocare ai propri videogiochi preferiti. In questo periodo, sono diverse le aziende del settore del gaming che stanno proponendo svariate promozioni e sconti. Una di queste è senz’altro la nota Nintendo, che ha da poco deciso di deliziare gli utenti con una valanga di offerte e sconti. Su Nintendo eShop, in particolare, gli utenti potranno accedere a tantissimi videogiochi con sconti eccezionali. Tra i videogiochi proposti, ce ne sono infatti alcuni che hanno un prezzo inferiore ai 5 euro, grazie alla promo Saldi Estivi. Vediqmo qui di seguito le offerte più interessanti.

Nintendo eShop, tanti videogiochi in sconto grazie alla promo Saldi Estivi

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo ha deciso di deliziare gli utenti con una nuova interessante promozione denominata Saldi Estivi. Con quest’ultima, come già accennato in apertura, gli utenti potranno avere accesso a tantissimi videogiochi di rilievo e soprattutto a dei prezzi che lasciano letteralmente senza parole.

Molti di questi viodegiochi sono infatti al momento proposti con uno sconto esagerato. Gli utenti potranno infatti portarseli a casa ad un prezzo anche inferiore ai 5 euro. Tra questi, segnaliamo ad esempio il videogioco denominato The Walking Dead: The Complete First Season. Quest’ultimo, in particolare, viene al momento proposto ad un prezzo di appena 3,74 euro contro i suoi iniziali 14,99 euro.

Allo stesso prezzo troviamo anche altri videogiochi, come ad esempio Dandara: Trials of Fear Edition. Anch’esso ha un prezzo di listino di 14,99 euro, ma ora sarà acquistabile ad un prezzo di appena 3,74 euro. Gli sconti e le offerte non finiscono ovviamente qui. Ad un prezzo di appena 2,99 euro ci sono infatti i videogiochi denominati Sid Meier’s Civilization VI e OlliOlli Switch Stance. Uno sconto decisamente interessante se si pensa che hanno un prezzo di listino solitamente pari a 29,99 euro e 14,99 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale di Nintendo eShop per non perdervi nessuna offerta.