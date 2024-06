TIM distrugge Vodafone: con le 3 Power ecco fino a 300 GB in 5G

Rispetto a prima infatti sono cambiate un po’ di cose, anche per pura necessità. Sia TIM che Vodafone hanno ritenuto opportuno venire incontro alle esigenze degli utenti e allo stesso tempo riuscire ad adeguarsi a prezzi molto più bassi del solito. L’azienda italiana detiene tre offerte straordinarie mentre quella anglosassone possiede le sue solite due Silver. I presupposti sono davvero interessanti, soprattutto perché ci sono dei regali da sfruttare e vari vantaggi.

TIM e Vodafone hanno le offerte migliori per battere la concorrenza: eccole qui

Un’offerta diventa allettante nel momento in cui offre tre aspetti fondamentali. Il primo è sicuramente quello della quantità dei contenuti, mentre il secondo riguarda la convenienza del prezzo mensile. Non passa di certo inosservata la qualità, a fare che appartiene in maniera esclusiva soprattutto a TIM e Vodafone, da sempre le aziende da battere sotto questo punto di vista.

Le loro grandi peculiarità dunque si sviluppano su questi capisaldi, tutti compresi all’interno delle nuove offerte pubblicate durante questo mese di giugno. Partendo da TIM, non possono passare in secondo piano le nuove soluzioni della gamma Power, ben tre per la precisione. La prima offerta costa solo 6,99 € e garantisce già tutto quello che serve. La Power Iron include infatti al suo interno telefonate senza limiti verso chiunque con 200 messaggi verso tutti e con 150 giga in 4G.

Segue la Supreme Easy con 7,99 € al mese e 200 GB in 4G. A terminare ecco la migliore, la Power Special con 300 GB in 5G a 9,99 € al mese. Anche queste due ovviamente hanno minuti e messaggi come la prima soluzione. Il primo mese in tutti e tre i casi è offerto gratis da TIM.

Vodafone include nella sua campagna promozionale due offerte Silver. La prima costa solo 7,99 € al mese, mentre la seconda costa 9,99 € al mese. Entrambe hanno minuti senza limiti e 200 SMS, con la prima che offre 100 giga e la seconda che offre 150 giga in 4G. Solo il primo mese costano 5 €.