A quanto pare molto presto i nuovi dazi dell’Unione Europea sulle auto di importazioni potrebbero diventare realtà, ciò porterebbe ad un incremento dei prezzi di un indifferente che potrebbe senza alcun dubbio disincentivare l’acquisto di questa tipologia di auto, tutto ciò sembra senza alcun dubbio un autogol dal momento che da un lato abbiamo l’incentivo ad acquistare auto elettriche per cercare di abbattere le emissioni clima alteranti, però dall’altro abbiamo un aumento dei prezzi non indifferente che certamente può influire in modo negativo in questo switch.

A quanto pare ciò però non farà molto la differenza e tantissime auto che conosciamo potrebbero presto aumentare di prezzo in maniera importante, tra queste ad esempio figurano la MG4 e la Dacia Spring, si tratta di due vetture, soprattutto la prima, che vengono considerate ottime grazie al loro rapporto qualità prezzo decisamente conveniente, la prima infatti è la non auto elettrica più venduta in Italia nel 2023, la seconda invece è addirittura la quinta.

Aumento di prezzo smisurato

Le tariffe applicate sulle auto elettriche saranno tre, a quelle del gruppo SAIC, di cui fa parte anche MG, verrà applicata quella più elevata pari al 38,1%, Di conseguenza la vettura citata sopra che in Italia nella sua versione base costa 30.790 € passerà ad un prezzo di listino pari a 42.490 €, invece che in Italia costa 17.900 € salirebbe ad un prezzo di 21.659 € dal momento che sarebbe soggetto ad una tassazione del 21%, ovviamente questi dettagli riflettono di netto l’aumento del prezzo uguale all’aumento della tassazione, ciò si verificherebbe se le aziende volessero mantenere inalterato il loro margine di profitto.

Se ciò dovesse verificarsi di conseguenza tutte le auto di importazione costerebbero decisamente di più, un colpo non indifferente alle finanze della popolazione che si accinge a comprare un’auto e che appunto mostrerebbe un comportamento controtendenza con quanto fatto negli ultimi anni con gli eco bonus.