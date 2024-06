L’arrivo di Feature Drop ha portato numerose novità agli smartphone Pixel. Quest’ultime hanno migliorato visibilmente l’esperienza degli utenti. Nello specifico, una novità interessante arriva per l’app fotocamera. Si tratta di una feature che permette di selezionare manualmente l’obiettivo prima di scattare una foto.

La funzione si trova sugli smartphone Pixel 6Pro, 7Pro e Fold. Inoltre, è presente anche sui modelli 8 e 8Pro. Per accedere all’opzione, è necessario aprire l’app fotocamera. Poi bisogna cliccare sul pulsante delle impostazioni posizionato in basso a sinistra. In alternativa, è possibile effettuare uno swipe verso l’alto. In questo modo, si aprirà un nuovo menu suddiviso in due schede: Generali e Pro. Cliccando sulla seconda scheda, si visualizzeranno due opzioni principali. La prima permette di scegliere il formato di scatto tra JPEG e RAW. La seconda, invece, consente la selezione manuale dell’obiettivo.

Nuova funzione per Pixel Fotocamera

La selezione manuale dell’obiettivo va a sostituire l’opzione predefinita di attivazione/disattivazione dello zoom. Con tale funzione gli utenti hanno accesso ad una nuova modalità di controllo. Quest’ultima permette di scegliere esplicitamente quale obiettivo utilizzare. È importante sottolineare che, anche se è presente la denominazione “Pro“, la nuova scheda non include alcune presenti sul Pixel 8Pro. Tra queste ci sono la gestione manuale della messa a fuoco, della velocità dell’otturatore e degli ISO.

Nella schermata principale della fotocamera, in base all’opzione selezionata, saranno disponibili diverse configurazioni. Se si parte dalla selezione automatica dell’obiettivo, saranno presenti i comandi ,5, 1x, 2x e 5x. Se invece si opta per quella manuale, si potranno scegliere gli obiettivi ultra–wide (UW), wide (W) e telephoto (T).

L’aggiornamento introduce anche miglioramenti all’HDR+, che ora consente alla fotocamera di selezionare automaticamente il miglior frame da una serie di scatti a raffica. Tale feature garantisce che le persone inquadrate nella foto appaiano con volti sorridenti e occhi aperti. Un’opzione che offre un netto miglioramento per la qualità dei ritratti e delle foto di gruppo.