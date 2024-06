Nothing sta lavorando intensamente alla nuova versione del suo sistema operativo per smartphone, Nothing OS 3.0. Anche se al momento resta ancora l’incertezza su quali delle funzionalità AI recentemente mostrate saranno integrate con il prossimo aggiornamento, Carl Pei ha deciso di rivelare in anticipo alcune novità estetiche, e non solo.

In particolare, attraverso il suo profilo ufficiale su X (@getpeid), Pei ha condiviso un’immagine che anticipa il nuovo aspetto della schermata di blocco di Nothing OS. Tale rivelazione conferma che l’azienda continua ad ispirarsi a Apple.

Nothing OS 3.0 introduce una nuova schermata di sblocco

L’immagine pubblicata mostra tre configurazioni possibili. La prima opzione è minimalista ed è caratterizzata dalla presenza del solo widget dell’orologio e due scorciatoie rapide nella parte inferiore dello schermo. La seconda configurazione, invece, introduce widget che richiamano quelli di iOS, sia nella forma che nella quantità configurabile, permettendo anche di modificare il font dell’orologio.

Per coloro che desiderano una personalizzazione ancora maggiore, Nothing OS 3.0 offre una terza configurazione con un’area estesa per i widget. Quest’ultima permette di inserirne widget di dimensioni maggiori, sostituendo quello tradizionale dedicato all’orologio. Un’opzione che offre soluzioni più ricche e personalizzabili.

Oltre alle novità sulla schermata di blocco, Pei ha presentato un’altra interessante caratteristica. Si tratta del nuovo sistema di animazione, denominato Interactive Dot Animation. L’immagine condivisa illustra i tre livelli che compongono questa animazione. C’è un livello base che contiene l’immagine, un secondo che gestisce l’animazione, ed infine un terzo livello finale dedicato all’output visivo. Suddetto sistema dimostra l’attenzione di Nothing ai dettagli. In questo modo l’azienda cerca di offrire un’esperienza raffinata e coinvolgente allo stesso tempo.

Nonostante tali rivelazioni, Pei ha espresso il desiderio di mantenere un certo riserbo sulle altre novità di Nothing OS 3.0, per conservare un po’ di suspense in vista dell’evento di settembre. Durante quest’ultimo, l’azienda svelerà ufficialmente la prossima versione della sua interfaccia.