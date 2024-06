Tutti possono acquistare una smart TV di ottima qualità generale, ed allo stesso tempo essere sicuri di raggiungere un incredibile livello di risparmio, come nel caso del prodotto di casa HiSense, che oggi è possibile richiedere direttamente su Amazon.

Il modello in questione presenta codice prodotto 55U62KQ, trattasi di una smart TV VIDAA U6 da 55 pollici di diagonale, con risoluzione massima in 4K e tecnologia mini-LED ULED. L’assistente vocale integrato, quale Amazon Alexa, facilita di molto la vita di tutti i consumatori, che potranno controllare il televisore anche con la propria voce. Il digitale terrestre 2.0, chiamato tecnicamente DVB-T2, rappresenta invece la soluzione ideale per riuscire a continuare la televisione, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Non perdetevi le offerte Amazon che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, correndo subito ad iscrivervi al seguente link.

Smart TV Hisense: occasione mai vista prima d’ora

Se volete risparmiare sull’acquisto di una smart TV dovete sapere che siete capitati nel posto giusto, infatti il prodotto di cui vi stiamo parlando oggi viene commercializzato ad un prezzo di listino di 699 euro, ma con la riduzione applicata da Amazon, del 29%, la spesa viene ridotta di 200 euro, fino ad arrivare ad un costo finale di soli 499 euro. Lo potete trovare a questo link.

Le cornici sono sottilissime, tanto da sembrare una sorta di infinity display, tanto apprezzato e ricercato altrove, con la base d’appoggio che fa affidamento sulla presenza di due comodi piedini, anch’essi di piccole dimensioni, posti direttamente ai lati del televisore. Il processore Hi-View Engine sfrutta l’intelligenza artificiale per riuscire a garantire una resa di altissima qualità, anche grazie alla Filmmaker Mode.

Nel caso in cui, invece, foste interessati alle dimensioni del prodotto, ricordiamo essere 2 x 123,4 x 71,5 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 18,8kg, riuscendo così a posizionarlo praticamente dovunque si desideri.