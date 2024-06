Jeep Wagoneer S elettrica pronta a battere i modelli Tesla

Tutte le notizie del mondo automobilistico più avvincenti riguardano un unico argomento: l’elettrificazione. Tra aziende contrarie ed altre propositive, la mobilità elettrica è sulla bocca di tutti. Le società più interessate stanno cercando di ingranare i propri sforzi per superare la Tesla e conquistare il primo posto nel settore. La Volkswagen ha infatti realizzato e posto grandi speranze sulla prossima ID.2 per battere la famosa società di Musk, mentre Jeep ha fatto il suo ingresso trionfale nel mercato con la nuova Wagoneer S. Lo stesso CEO dell’azienda, Antonio Filosa, ritiene che il lancio del Wagoneer S sarà l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio Jeep.

La Wagoneer S continuerà a possedere quegli elementi distintivi che abbiamo sempre trovato in Jeep. La differenza è che alcuni aspetti saranno modernizzati in modo che la vettura si adatti all’elettrico. L’auto avrà una griglia composta da 7 slot, un simbolo distintivo per il brand, e presenterà un’innovativa ambientazione illuminata avente un aspetto più moderno, lussuoso ed altamente sofisticato.

Cosa sappiamo con esattezza sulla Jeep Wagoneer S fino ad ora?

La potente auto è costruita sulla piattaforma STLA. Il modello Jeep possiede una fantastica autonomia di oltre 480 chilometri ed una potenza eccezionale di 600 cavalli. Il SUV elettrico può inoltre accelerare passando da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi. All’interno, la Wagoneer S ha altri elementi per nulla deludenti ma che anzi dimostrano l’impegno della Jeep nel presentare un’auto completa ed altamente tecnologica. Dotata di uno schermo da oltre 45 pollici, regala a passeggeri e guidatori un’esperienza visiva immersiva con un infotainment centrale da 12,3″ ed un secondo display da 10,25″. Questi elementi high-tech migliorano complessivamente il modo in cui si guida, regalando anche a chi viaggia con noi un grande intrattenimento.

La Wagoneer S Launch Edition arriverà negli Stati Uniti ad un prezzo di partenza di circa 67.000 euro. Tale costo pone la Jeep direttamente in competizione con i modelli più famosi della Tesla, Model Y e Model X, i cui costi partono da 44.990 dollari e da 77.990 dollari. La competizione si fa elettrica anche considerando i crediti d’imposta federali disponibili nel Paese, che potrebbero influenzare i possibili acquirenti di queste auto elettriche.