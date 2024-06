Honor 90 può essere acquistato in questi giorni direttamente su Amazon ad un prezzo complessivamente più che bilanciato, rappresentando la soluzione ideale su cui riuscire e poter fare affidamento, nell’idea comunque di avere comunque libero accesso a prestazioni da quasi top di gamma.

Lo smartphone parte integrando un ampio display AMOLED curvo da 6,7 pollici di diagonale con refresh rate a 120HZ, ed anche risoluzione massima molto elevata. Il processore, octa-core ad alte prestazioni, prevede anche una configurazione di base con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che risulta essere allo stesso tempo espandibile tramite l’utilizzo di una microSD esterna).

Honor 90: offerta incredibile su Amazon

Il prezzo di vendita dello smartphone è decisamente più basso del normale, infatti dovete sapere che al giorno d’oggi questo dispositivo vi costerà anche meno di 350 euro, precisamente 349,90 euro, una soluzione più che bilanciata ed allineata con le richieste dei singoli consumatori, considerando essere distribuito come no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete questo link per l’acquisto.

Uno dei suoi maggior pregi riguarda il peso ridotto, infatti con i suoi 183 grammi risulta essere a tutti gli effetti uno dei migliori e più leggeri tra quelli attualmente in circolazione. Le dimensioni, oltretutto, sono sufficientemente bilanciate, con 161,9 x 74,1 x 7,8 millimetri, ma il fiore all’occhiello pare essere proprio il comparto fotografico. In questo caso il sensore principale è da 200 megapixel, con apertura F1.9 ed un angolo di visuale di 112 gradi, che permette la registrazione in 4K a 30fps, seguito poi da altri due sensori: uno da 12 megapixel ed uno da 2 megapixel, il tutto per realizzare un comparto fotografico dalla qualità superiore alla fascia di prezzo di posizionamento. Per i dettagli consigliamo di collegarsi il prima possibile al link indicato nel nostro articolo.