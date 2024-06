Nell’ultimo anno, un settore che ha goduto di un boom economico a dir poco impressionante e senza alcun dubbio bello legato all’intelligenza artificiale, la nuova branca della tecnologia ha infatti conquistato ogni ambito ed è diventato uno snodo fondamentale per ogni azienda e per il suo mercato, a guidare il tutto come ben sappiamo è stata Nvidia, la quale grazie ai propri chip per l’addestramento e l’esecuzione dell’intelligenza artificiale ha goduto di una vera e propria espansione economica che non sembra dare segni di arresto.

L’esito ultimo di questo percorso si è mostrato nella giornata di ieri, infatti dopo la chiusura del mercato azionario in borsa, abbiamo potuto riscontrare che Microsoft ha perso lo scettro di società più preziosa al mondo perdendo dunque il gradino più alto del podio superata per l’appunto da Nvidia, Con quest’ultima che precedentemente aveva superato Apple al secondo posto e ora ha deciso di prendersi tutto arrivando anche al primo.

L’intelligenza artificiale domina

Il merito di questo risultato va senza alcun dubbio il ruolo fondamentale dell’azienda vestita di verde nel mondo dell’intelligenza artificiale, tutte le aziende vogliono i suoi chip e ciò non fa altro che accrescere il suo volume di mercato, basti pensare che l’azienda in questione da sola detiene l’80% del potere economico legato all’intelligenza artificiale, dopo le contrattazioni in borsa di martedì, le azioni di Nvidia hanno segnato un aumento del 3% portando una crescita totale pari al 170% rispetto all’anno precedente, valore che straccia senza alcun dubbio le aziende concorrenti AMD e Intel.

Allo stato attuale alla chiusura della borsa l’azienda vale ben 3326 miliardi di dollari, lo scorso anno a febbraio ne valeva circa 2000 miliardi, basti pensare che con le sole contrattazioni di martedì le azioni di Nvidia hanno guadagnato un valore di circa 100 miliardi in più e non accennano minimamente a fermarsi al momento.