Tesla ha iniziato a introdurre l’Hardware 4.0 sulle sue vetture lo scorso anno. Eppure, sembra che sia già pronta a passare oltre. La piattaforma offre significativi miglioramenti per la potenza di calcolo. Inoltre, introduce telecamere con una risoluzione superiore rispetto alle versioni precedenti. Tali aggiornamenti non hanno però portato a rivoluzioni tangibili per i clienti. Ciò soprattutto per le funzionalità avanzate dei sistemi ADAS. Al momento, le auto dotate di Hardware 4.0 non offrono vantaggi evidenti rispetto a quelle equipaggiate con l’Hardware 3.0.

Tesla lavora allo sviluppo di nuovi Hardware

A tal proposito Elon Musk ha dichiarato che il suo team è a lavoro per potenziare entrambi i sistemi. Il piano di Tesla si basa su un’intensificazione del lavoro sull’Hardware 4.0 nel corso di quest’anno. In questo modo l’azienda punta a massimizzare i suoi benefici. Inoltre, parallelamente, continuerà lo sviluppo della piattaforma 3.0. Ma c’è altro.

Le potenzialità della versione 4.0 lasciano intravedere significativi progressi nelle capacità dei sistemi ADAS. Con particolare attenzione al Full Self-Driving (FSD). Suddetta tecnologia rappresenta uno degli obiettivi principali di Tesla. Lo scopo è quello di migliorare l’automazione e la sicurezza della guida.

Nonostante l’attuale focus sull’Hardware 4.0 e 3.0, l’azienda di Elon Musk non si ferma. Sembra infatti che si stia già guardando al futuro con l’Hardware 5.0. Il CEO ha annunciato che la progettazione del nuovo Hardware5.0 è stata completata. Durante l’assemblea degli azionisti, ha evidenziato che l’Hardware4.0 è da 3 a 8volte più potente rispetto al 3.0. Mentre l’Hardware5.0 promette di essere 10volte più potente del predecessore.

La nuova piattaforma potrebbe essere denominata “AI 5“. Il suo lancio sulle auto Tesla potrebbe arrivare entro circa 18mesi. Dunque, sarà necessario attendere all’incirca un anno. Al momento non sono molti i dettagli rivelati a riguardo. Eppure, l’attesa cresce sempre di più. Ciò soprattutto per l’importanza cruciale che i sistemi di assistenza alla guida rivestono nella strategia di Tesla.