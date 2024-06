A quanto pare in casa Apple sembra esserci aria di cambiamento, secondo un’indiscrezione riportata da The Information, Il colosso di Cupertino sembrerebbe aver messo in pausa lo sviluppo di Apple Vision Pro 2 cambiando i propri piani per il futuro in favore di un visore low cost che renda la realtà virtuale, accessibile a tutti.

I piani iniziali di Apple erano quelli di produrre dopo il visore di prima generazione un visore di seconda generazione che avrebbe corretto i problemi del primo introducendo tantissime novità e migliorandolo sotto ogni punto di vista, ora i piani sembrano essere cambiati e infatti l’azienda a gradualmente dirottato le risorse dedicate al Vision Pro 2 concentrandole invece sul visore a costo più accessibile.

Visore low cost

Nonostante la sospensione, dunque dei lavori sul visore di seconda generazione, Apple sta procedendo con lo sviluppo di un visore più economico con l’obiettivo di proporlo a un prezzo simile a quello di un iPhone di fascia alta, in modo da poter rendere la realtà virtuale accessibile a tutti, tale visore dovrebbe montare gli stessi schermi ad alta risoluzione di Vision Pro ma avere un minor numero di fotocamere, una fascia per la testa più semplice e degli speaker più piccoli, Apple punta inoltre a renderlo un terzo più leggero rispetto al modello Pro.

La data di uscita del visore low cost rimane ovviamente incerta, i ritardi dello sviluppo potrebbero portare ad un arrivo sul mercato non prima del 2026, rispetto alla data ipotizzata precedentemente che vedeva fine 2024.

Ovviamente nonostante il Vision pro di seconda generazione sia stato accantonato, non significa che Apple non riprenderà il suo sviluppo in futuro, ovviamente c’è da pensare che il suo arrivo sarà posticipato a dopo il rilascio del visore low cost, di conseguenza potrebbe arrivare molto dopo il 2026 o comunque in concomitanza di quest’ultimo, resta solo da attendere.