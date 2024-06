WindTre MIA, tante nuove offerte anche per i già clienti

In questi ultimi giorni l'operatore telefonico italiano WindTre ha rinnovato la sua gamma di offerte di rete mobile anche per chi è già suo cliente.

È arrivato tempo di rinnovo in casa WindTre. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha aggiornato la sua gamma di offerte di rete mobile disponibili anche per chi è già cliente dell’operatore. Ci stiamo riferendo alle offerte appartenenti alla gamma WindTre MIA. Si tratta, come da tradizione dell’operatore, di offerte molto interessanti, con una grande quantità di giga per navigare e con un prezzo competitivo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre aggiorna la sua gamma di offerte mobile WindTre MIA

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano WindTre ha rinnovato la sua gamma di offerte di rete mobile anche per chi è già suo cliente. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alle nuove offerte della gamma WindTre MIA. Anche chi è già cliente dell’operatore potrà quindi attivare sul proprio numero tutta una serie di offerte davvero eccezionali.

Tutte queste offerte arrivano ad includere poi una enorme quantità di traffico dati per navigare e partono da almeno 100 GB. Tutte queste offerte, come ricordano i colleghi di Mondomobileweb.it, hanno un prezzo di partenza di 6,99 euro al mese e includono anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 500 SMS verso tutti i numeri. Il traffico dati messo a disposizione degli utenti permette inoltre di navigare sulle nuove reti di quinta generazione.

Oltre a queste offerte, l’operatore ha anche aggiornato il suo catalogo di offerte della gamma WindTre Call Your Country per chi è già suo cliente. In particolare, i già clienti potranno attivare una di queste offerte sempre con un prezzo di partenza di 6,99 euro al mese. Nello specifico, queste offerte includono minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, un quantitativo di traffico dati che parte da 100 GB e anche 300 minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri. Per tutte queste offerte è comunque previsto un costo di attivazione di 9,99 euro .