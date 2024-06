Vodafone e ho. Mobile: queste sono le offerte fino a 200 GB in 5G

Sarebbe stato difficile per chiunque affrontare Vodafone e i suoi gestori virtuali, tra i quali il primo è sicuramente ho. Mobile. Entrambe le aziende stanno approfittando dell’ultimo periodo per mettere in difficoltà tutte le altre, componendo e rilasciando delle offerte mobili strepitose. Tra queste ce ne sono alcune davvero interessanti, come quelle già viste alla fine del 2023. Questo discorso in realtà vale per Vodafone, colosso che da anni domina e che ha chiuso l’ultimo anno in positivo. Per quanto concerne invece il suo gestore virtuale ho. Mobile, la situazione è diversa e più entusiasmante, soprattutto in questi ultimi tempi. Il provider ha ufficializzato all’arrivo del 5G e di nuove offerte che celebrano il tutto.

Da un lato c’è Vodafone che questa volta offre vantaggi senza garantire il 5G, mentre dall’altro c’è ho. Mobile che permette di avere il massimo standard di rete per la prima volta.

Vodafone e ho. Mobile hanno le migliori promo: ecco il resoconto

Le prime due offerte che saltano all’occhio sono certamente quelle di Vodafone. Le Silver consentono di avere minuti senza limiti verso tutti con 200 messaggi ogni mese. La prima costa 7,99 € mensili e garantisce 100 giga in 4G, con la seconda che invece arriva a 150 giga in 4G per 9,99 € al mese.

Nel caso in cui i giga disponibili non vi sembrassero abbastanza, basterà attenersi a quello che indica il gestore. Vodafone precisa che, sottoscrivendo il servizio di ricarica automatica noto con il nome di SmartPay, si possono ottenere mensilmente 50 giga in più cumulabili con quelli presenti nelle Silver. Così facendo si potrà arrivare rispettivamente a 150 e a 200 giga al mese. Queste offerte sono disponibili solo per coloro che decidono di abbandonare un gestore come Iliad o un provider virtuale.

Con ho. Mobile invece si possono avere minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G a 9,99 € mensili per sempre.