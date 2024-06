WhatsApp sabotato da 3 funzioni segrete che gli utenti amano

Pian piano le persone hanno capito: non bisogna sempre seguire gli schemi per ottenere il massimo da un’app. Anche WhatsApp, sebbene sia strapiena di opportunità, vede crescere sempre di più il numero di applicazioni esterne che però risultano complementari ad essa.

Gli utenti hanno dunque imparato ad usare queste soluzioni, le quali al momento risultano gratuite e soprattutto esenti da ogni tipo di problema legale. Si tratta di tre applicazioni di terze parti che sono diventate famose col tempo, utili soprattutto perché riescono a bypassare diverse funzioni limitanti di WhatsApp.

WhatsApp, con queste tre funzionalità esterne potrebbe cambiare il modo di usare l’app

Chi ad esempio ha paura di aprire una chat e trovare un messaggio eliminato dopo averlo ricevuto, può fare riferimento a WAMR. È questa la piattaforma da scaricare se avete uno smartphone Android per riuscire a recuperare tutti i messaggi cancellati di proposito dai vostri interlocutori. L’applicazione in questione non fa altro che immagazzinare il contenuto all’arrivo della notifica, per cui, anche se l’utente dall’altro lato deciderà di cancellarlo subito dopo, potrete ugualmente leggerlo. Ricordate però che il tutto è valido solo se la cancellazione avviene mentre voi avete WAMR installata.

Un altro aspetto di WhatsApp scomodo per molti utenti è quello di non poter nascondere il proprio ultimo accesso senza dover accontentarsi di non vedere anche quello degli altri. Per evitare tutto questo bisogna solo scaricare Unseen. L’applicazione in questione intercetta i messaggi in arrivo e li fa leggere agli utenti, così che non debbano per forza entrare in WhatsApp per farlo. Da qui deriva il fatto che l’ultimo accesso non verrà mai aggiornato pur conoscendo il contenuto di tutti i messaggi in arrivo.

L’ultima applicazione si chiama invece Whats Tracker e consente di spiare il momento esatto di entrata o di uscita di un utente in WhatsApp. Quando la persona che avete deciso di monitorare entrerà, arriverà una notifica sul vostro smartphone e lo stesso accadrà quando uscirà.