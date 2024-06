Evita canone RAI e bollo auto con questi trucchi molto semplici

Tra le tasse più odiate c’è sicuramente il canone Rai, ma non è da meno il bollo auto. La prima è una tassa nazionale in quanto tutti la pagano allo stesso modo, mentre la seconda è regionale e varia in base al proprio veicolo.

Venendo al canone Rai, la situazione risulta alquanto controversa, anche se una piccola agevolazione ultimamente c’è stata. Il prezzo è calato a circa 70 € annui invece che a oltre 90 €. La rata mensile per 10 mesi dell’anno però resta intatta per tutti, tranne per alcune categorie. Gli utenti che hanno raggiunto i 75 anni di età e che non hanno un reddito che va oltre gli 8000 € annui possono infatti essere esenti.

Lo stesso vale anche per chi a casa non ha una televisione o una radio che riceva i canali Rai o per alcuni militari stranieri residenti sul territorio italiano. Anche i cittadini affetti da alcune disabilità possono richiedere l’esenzione.

Oltre al canone, ecco come evitare il bollo auto: è semplicissimo

Al momento a non pagare il bollo auto sono solo ed unicamente coloro che hanno la legge 104 o che beneficiano di particolari condizioni. Anche chi possiede un veicolo storico in realtà è esentato dal pagamento del bollo.

Le cose però negli ultimi anni sono cambiate e non poco, in quanto con l’arrivo dei veicoli elettrici c’è stata una nuova rimodulazione. Al momento infatti sia le auto ibride che quelle elettriche consentono agli utenti di risparmiare tanto sul bollo auto. Chi possiede un’auto elettrica infatti viene esentato dal pagamento della tassa per un periodo di 5 anni. Le cose cambiano in Valle d’Aosta dove il periodo sale addirittura a 8 anni. Per quanto riguarda invece Lombardia e Piemonte la situazione è ancor migliore in quanto l’esenzione è perpetua.

Questo significherebbe dunque non pagare una tassa che in alcuni casi arriva a costare anche oltre i 1000 € all’anno. Chiaramente bisogna controllare tutti i requisiti prima di poter procedere.