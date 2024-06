WhatsApp: due app GRATIS per essere invisibili e recuperare i messaggi

Oltre alle possibilità che garantisce WhatsApp ogni giorno a cui il team ha lavorato tanto negli anni, ce ne sono diverse altre. Tra queste ecco delle applicazioni di terze parti che permettono funzionalità molto particolari ed esclusive, ovviamente tutte legali e gratuite.

È davvero semplice utilizzare app di terze parti, ma bisogna ricordare la restrizione principale: questi due titoli possono essere scaricati solo su smartphone Android. Si tratta di due applicazioni molto utili che potrebbero in qualche modo inibire alcune delle funzionalità di WhatsApp.

WhatsApp: sono queste le due applicazioni da scaricare subito e gratis su Android

Tutti sanno benissimo che si può in ogni modo evitare di mostrare il proprio ultimo accesso e soprattutto di precludere il proprio stato, non facendo vedere agli altri di essere online.

Nel primo caso, per evitare di sottostare a questa funzione, bisogna scaricare l’applicazione nota con il nome di Unseen. Questa consentirà di non farsi vedere in chat su WhatsApp pur leggendo tutto ciò che arriva tra i messaggi. Il vantaggio sarà quello di poter continuare a vedere l’ultimo accesso degli altri, senza che l’applicazione possa nasconderlo. Ogni messaggio in arrivo verrà intercettato da questa applicazione, che consentirà quindi di leggere il tutto al di fuori di WhatsApp. Non si risulterà mai online e non si aggiornerà mai l’ultimo accesso.

L’altra applicazione molto famosa che sta tenendo banco ultimamente in relazione a WhatsApp si chiama invece WAMR. Stando a quanto riportato, sono tanti gli utenti che la stanno usando, siccome può tornare utile per recuperare i messaggi che le persone eliminano di proposito in chat. Una volta scaricata WAMR, non ci saranno problemi nel recuperare un messaggio che improvvisamente scompare da una conversazione con un determinato interlocutore. Ovviamente bisogna ricordare che non si possono recuperare i messaggi cancellati prima di aver installato questa soluzione gratuita.