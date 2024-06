Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Watch6 raggiunge vette inattese ed insperate direttamente su Amazon, dove potrete acquistare uno dei migliori smartwatch in circolazione, riuscendo a spendere molto meno del previsto, anche rispetto al valore originariamente consigliato.

La versione che potete attualmente trovare in promozione prevede un quadrante da 44 millimetri, è il più grande tra le versioni disponibili, ciò sta a significare che risulta essere maggiormente adatto per coloro che hanno un polso di relative grandi dimensioni. Il cinturino è realizzato in silicone, comunque di ottima qualità generale, con scocca in alluminio per una maggiore resistenza sul medio/lungo periodo.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete trovare solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram ufficiale disponibile a questo link.

Samsung Galaxy Watch6: nuova offerta da impazzire su Amazon

Il prezzo di Samsung Galaxy Watch6 è davvero da impazzire, arriva la migliore promozione del momento che prevede un risparmio del 31% sul valore originario di listino: partendo da 349 euro è possibile ridurre la spesa effettiva da sostenere sino ad arrivare a soli 242 euro, con un rapporto qualità/prezzo assolutamente fuori di testa. Premete qui per l’acquisto.

Le funzioni che gli utenti possono a tutti gli effetti raggiungere restano pressoché invariate rispetto agli standard, ovvero vanno a toccare il monitoraggio delle attività, come battiti, passi, distanze percorse, calorie bruciate e simili, per poi estendersi per mezzo della batteria, che forse rappresenta il lato più negativo del prodotto stesso. Dovete ricordare, infatti, essere pronta a garantire una autonomia di circa 2 giorni di utilizzo, non di più, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Il sistema operativo, Wear OS, è al contrario uno dei più completi e funzionali tra quelli attualmente disponibili, essendo davvero ricco di funzioni e di possibilità di risparmio, così da essere sempre certi di avere al polso il massimo disponibile.