Gli esperti di sicurezza informatica di McAfee hanno recentemente scoperto 13 nuove app dannose presenti nel Google Play Store. Quest’ultime possono compromettere la privacy e la sicurezza degli utenti Android. Le applicazioni malware installate ottengono permessi di accessibilità senza il consenso. Una volta ottenute le autorizzazioni gli hacker accedono alle informazioni sensibili degli utenti esponendoli a gravi problemi legati alla privacy. Tra questi ci sono furti di identità e sottrazione di denaro.

Le app individuate da McAfee sono riuscite a eludere i controlli di sicurezza del Play Store, mettendo così in pericolo un numero considerevole di utenti. Le applicazioni incriminate sono state rimosse dal Google Play Store. Nonostante ciò, è di fondamentale importanza che gli utenti che le hanno installate sui loro dispositivi le eliminino immediatamente.

La sicurezza degli smartphone messa in pericolo da 13 app

Per tutelarsi ed evitare ulteriori rischi, è essenziale adottare alcune misure preventive. È consigliato installare antivirus o app di sicurezza. In quest’ultimo caso è importante accertarsi che sono affidabili e provenienti da fonti attendibili. Tali strumenti possono aiutare a rilevare e bloccare le attività sospette. Inoltre, è importante prestare sempre attenzione alle recensioni delle app e verificare le autorizzazioni richieste. Le applicazioni che chiedono permessi di accessibilità senza una chiara necessità potrebbero nascondere intenti non molto sicuri. Inoltre, può aiutare installare app solo da sviluppatori di fiducia e fonti verificate.

Un’ulteriore misura fondamentale consiste nel mantenere aggiornato il sistema operativo e tutte le applicazioni installate. Gli aggiornamenti molto spesso, infatti, includono patch di sicurezza. In questo modo il sistema contribuisce a proteggere il dispositivo.

I suggerimenti appena presentati sono interventi minimi che possono fare la differenza per i propri dati personali e la loro sicurezza online. La vigilanza e l’adozione di buone pratiche di sicurezza sono essenziali per navigare in un ambiente digitale sempre più complesso e insidioso.